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Nord Stream 2 привлекла 404 млн евро
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Nord Stream 2 привлекла 404 млн евро 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Reuters
Проектная компания Nord Stream 2 привлекла в марте заемные средства в размере 404 млн евро. Средства предоставили партнеры по строительству газопровода "Северный поток-2" — Wintershall, OMV, Shell, Engie и Uniper.
Деньги привлечены на условиях долгосрочного соглашения о финансировании, заключенного между сторонами в апреле 2017 г. В прошлом году иностранные партнеры предоставили для Nord Stream 2 финансирование с помощью займов, а "Газпром" — с помощью покупки дополнительных акций проектной компании.
В 2017 г. "Газпром" и западные компании предоставили проекту "Северный поток-2" почти 3 млрд евро. Бюджет проекта составляет 9,5 млрд евро с учетом процентов. Первоначально предусматривали, что 30% расходов предоставят партнеры, а 70% покроет проектное финансирование.
В мае 2017 г. партнеры подписали соглашение о предоставлении Nord Stream 2 бридж-кредита в размере до 6,65 млрд евро (с учетом процентов) до получения проектного финансирования, в июне 2017 г. подписано соглашение о дефицитном финансировании на случай непривлечения или недостаточного привлечения проектного финансирования.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год. Трубы проложат от побережья России по дну Балтийского моря до побережья Германии.
Разрешение на строительство газопровода выдали Германия и Финляндия. Оператору проекта — компании Nord Stream 2 AG -осталось получить согласие России, Швеции и Дании.
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