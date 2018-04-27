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Совет директоров банка «Российский капитал» сохранен в прежнем составе
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Совет директоров банка «Российский капитал» сохранен в прежнем составе 

РИА Недвижимость 24 минуты назад
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости/Прайм. Единственный акционер банка «Российский капитал» в лице «Дом.РФ» (ранее — Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) принял решение оставить состав совета директоров кредитной организации без изменений, следует из материалов банка.
Так, в состав совета входят действующий председатель совета директоров банка Михаил Кузовлев, гендиректор компании «Дом.рф» Александр Плутник, председатель совета директоров компании «РК-Строй» Артем Кузнецов, председатель правления банка и член правления «Дом.РФ» Артем Федорко и генеральный директор «УК Фабрики ИЦБ» Виктор Шлепов.
Банк «Российский капитал» — универсальный банк с широкой филиальной сетью. Единственным акционером банка является «Дом.РФ». По данным РИА Рейтинг, на 1 марта банк занимал 26-е место в российской банковской системе с активами в размере 359,4 миллиарда рублей.
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