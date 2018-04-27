Совет директоров банка «Российский капитал» сохранен в прежнем составе

Банк «Российский капитал» — универсальный банк с широкой филиальной сетью. Единственным акционером банка является «Дом.РФ». По данным РИА Рейтинг, на 1 марта банк занимал 26-е место в российской банковской системе с активами в размере 359,4 миллиарда рублей.