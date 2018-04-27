Выручка Renault от участия в «АвтоВАЗе» в I квартале выросла на 25,8%

Выручка французской автомобилестроительной группы Renault от участия в "АвтоВАЗе" в первом квартале 2018 года увеличилась в годовом выражении на 25,8%, до 716 миллионов евро, говорится в отчете французской компании.

Отмечается, что это произошло благодаря хорошим продажам автомобилей Lada. Так, объем продаж автомобилей марки Lada в минувшем квартале составил 86,09 тысячи единиц, что на 31,3% превышает показатель годичной давности.

При этом общая выручка группы за первые три месяца текущего года составила 13,155 миллиарда евро, увеличившись на 0,2% в годовом выражении.

Объем продаж автомобилей Renault в России в минувшем квартале составил 112,309 тысячи единиц, рыночная доля компании в стране составила 28,58%. Компания ожидает роста российского автомобильного рынка в 2018 году на уровне близком к 10%. Renault отмечает, что российский рынок в первом квартале оказался на втором месте после Франции среди 15 ключевых рынков для компании.

Мировой объем продаж автомобилей Renault в минувшем квартале составил 935,041 тысячи единиц, что на 4,8% выше показателя годичной давности. В Европе компания реализовала 492,47 тысячи автомобилей, из них 177,689 тысячи приходится на Францию. Общемировой объем продаж автомобилей марки Renault в первом квартале составил 648,531 тысячи авто, что на 2,3% больше показателя годичной давности.

Компания ждет роста мирового автомобильного рынка в текущем году на 2,5% по сравнению с 2017 годом. Европейский рынок, по прогнозам компании, увеличится на 1%.