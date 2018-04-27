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Renault ожидает роста авторынка в России в 2018 году на 10%
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Renault ожидает роста авторынка в России в 2018 году на 10% 

Rambler News Service 41 минуту назад
Группа Renault прогнозирует рост российского автомобильного рынка в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 10%, говорится в сообщении автопроизводителя по итогам работы в I квартале 2018 года.
Компания ожидает роста мирового рынка на 2,5%, европейского — на 1%, в том числе во Франции — рост на 1%. При этом продажи могут вырасти в Бразилии и Китае более чем на 5%, а в Индии — на 6%.
Группа по итогам первого квартала 2018 года увеличила выручку на 0,2% — до €13,155 млрд, включая выручку в автомобильном секторе в €11,646 млрд (падение на 2,5%).
«В этом квартале вклад “АвтоВАЗа” в выручку группы составил €716 млн (+25,8%) благодаря хорошим продажам Lada и несмотря на негативное влияние обменного курса в размере €85 млн», — говорится в сообщении.
Выручка финансового подразделения (Банк RCI) в первом квартале выросла на 27,7%, до €793 млн При этом количество новых кредитных договоров выросло на 4,7%.
«Этот спад (в автомобильном секторе) в основном объясняется негативным влиянием валютных курсов из-за существенного обесценивания основных валют группы (аргентинское песо, бразильский реал, турецкая лира, доллар США)», — говорится в сообщении.
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