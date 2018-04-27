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Перевозки графитовой руды в Еврейской автономной области должны начаться к 2020 году
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Перевозки графитовой руды в Еврейской автономной области должны начаться к 2020 году 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Освоение Тополихинского участка Союзного месторождения графита осуществляет компания «Дальграфит» (входит в холдинг ООО «Группа Магнезит»). «На сегодняшний день все проектные работы закончены, ведется строительство инфраструктурных объектов. Построено 10,5 км подъездных дорог, наполовину готова межплощадочная дорога, которая соединит фабрику и карьер», — проинформировал гендиректор ООО «Дальграфит» Виталий Мисютинский.
Параллельно идет подготовка к строительству самой обогатительной фабрики. Сейчас проводится тендер по выбору генподрядчика, а к середине лета планируется начать земляные работы на промышленной площадке. Таким образом, на предприятии будет осуществляться весь цикл производства, начиная от добычи графитовой руды и заканчивая выпуском готовой продукции — графита. Составной частью проекта является транспортно-логистический комплекс для отгрузки продукции потребителям, он расположится на железнодорожной станции Унгун.
Срок строительства — до 2020 года, после чего должна начаться добыча и обогащение руды. В проект уже вложено более 1 млрд руб., его общая стоимость — свыше 6 млрд руб.
По запасам графита (они оцениваются в 13 млн т) месторождение Союзное является вторым в мире. Ежегодно на комбинате будут добывать 350 тыс. т руды и выпускать 40 тыс. т графита. Месторождение может обеспечить не только нужды России, но и потребителей из-за рубежа.
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