Перевозки графитовой руды в Еврейской автономной области должны начаться к 2020 году

Освоение Тополихинского участка Союзного месторождения графита осуществляет компания «Дальграфит» (входит в холдинг ООО «Группа Магнезит»). «На сегодняшний день все проектные работы закончены, ведется строительство инфраструктурных объектов. Построено 10,5 км подъездных дорог, наполовину готова межплощадочная дорога, которая соединит фабрику и карьер», — проинформировал гендиректор ООО «Дальграфит» Виталий Мисютинский.

Параллельно идет подготовка к строительству самой обогатительной фабрики. Сейчас проводится тендер по выбору генподрядчика, а к середине лета планируется начать земляные работы на промышленной площадке. Таким образом, на предприятии будет осуществляться весь цикл производства, начиная от добычи графитовой руды и заканчивая выпуском готовой продукции — графита. Составной частью проекта является транспортно-логистический комплекс для отгрузки продукции потребителям, он расположится на железнодорожной станции Унгун.

Срок строительства — до 2020 года, после чего должна начаться добыча и обогащение руды. В проект уже вложено более 1 млрд руб., его общая стоимость — свыше 6 млрд руб.