Перевозки графитовой руды в Еврейской автономной области должны начаться к 2020 году 

Освоение Тополихинского участка Союзного месторождения графита осуществляет компания «Дальграфит» (входит в холдинг ООО «Группа Магнезит»). «На сегодняшний день все проектные работы закончены, ведется строительство инфраструктурных объектов. Построено 10,5 км подъездных дорог, наполовину готова межплощадочная дорога, которая соединит фабрику и карьер», — проинформировал гендиректор ООО «Дальграфит» Виталий Мисютинский.
Параллельно идет подготовка к строительству самой обогатительной фабрики. Сейчас проводится тендер по выбору генподрядчика, а к середине лета планируется начать земляные работы на промышленной площадке. Таким образом, на предприятии будет осуществляться весь цикл производства, начиная от добычи графитовой руды и заканчивая выпуском готовой продукции — графита. Составной частью проекта является транспортно-логистический комплекс для отгрузки продукции потребителям, он расположится на железнодорожной станции Унгун.
Срок строительства — до 2020 года, после чего должна начаться добыча и обогащение руды. В проект уже вложено более 1 млрд руб., его общая стоимость — свыше 6 млрд руб.
По запасам графита (они оцениваются в 13 млн т) месторождение Союзное является вторым в мире. Ежегодно на комбинате будут добывать 350 тыс. т руды и выпускать 40 тыс. т графита. Месторождение может обеспечить не только нужды России, но и потребителей из-за рубежа.