Эксперт: слабые банки будут уходить

Четверть российских банков приносят убытки. 25% кредитных организаций в прошлом году получили убыток почти на 772 млрдрублей. Основная причина ухудшение условий конкуренции на рынке банковский услуг. Еще одна — усиление крупных федеральных сетей, где более половины капитала принадлежит государству или ЦБ. Владимир Прудский, доктор экономических наук, завкафедрой менеджмента ПГНИУ, считает что «идет естественный отбор».

«Возникла масса банков, которые были действенны в другой исторический момент. Конкуренция обострилась, раньше она была небольшой, можно было жить не напрягаясь. Банкам нужно совершенствовать менеджмент. Малые банки жили на «легкой волне», этим не занимались», — считает эксперт.

По мнению Прудского, усиление санкционного давления заставляет перестраиваться банковскую систему. «Более эффективно перестраиваются крупные банки, связанные с государством, мелким тяжело, особенно, если у них не было стратегии, жили только текущим днем. Слабые банки будут уходить. Видимо банков нужно столько, сколько нужно экономике. Это процесс концентрации капитала, он идет во всем мире. Экономике больше нужна устойчивость», — говорит Прудский.