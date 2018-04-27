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Чистая прибыль Eni за I квартал снизилась на 2% — до € 946 млн
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Чистая прибыль Eni за I квартал снизилась на 2% — до € 946 млн 

Rambler News Service 36 минут назад
Чистая прибыль итальянской Eni составила в январе — марте 2018 года €946 млн, что на 2% меньше показателя за аналогичный период прошло года, следует из отчета компании.
Выручка Eni составила €17,932 млрд, что на 0,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Операционная прибыль выросла на 13,6% — до €2,399 млрд
Прибыль до налогообложения составила €2,243 млрд против €2,004 млрд в первом квартале прошлого года (рост на 11,9%).
Добыча углеводородов за отчетный период увеличилась на 4% — до 1,867 млн баррелей в сутки. При этом добыча нефти возросла на 6,4% до 885 тыс. баррелей в сутки, а добыча газа выросла на 2% до 5,358 млрд кубических футов в сутки.
Eni — итальянский энергетический концерн, представленный в нефтяном и газовом секторах, производстве и продаже электроэнергии, нефтехимии, сервисном и инженерном обслуживании нефтяных месторождений. Компания является основным партнером «Газпрома» по газопроводу «Голубой поток».
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