Чистая прибыль Chevron в I квартале выросла на 35,7% — до $3,6 млрд

Чистая прибыль американской нефтегазовой компании Chevron выросла в январе-марте 2018 года составила $3,638 млрд, что на 35,7% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании.

Выручка компании выросла на 13% — до $37,764 млрд

Прибыль до налогообложения возросла в 1,6 раза — до $5,073 млрд

Добыча углеводородов в первом квартале увеличилась на 6,6% — до 2,852 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, при этом добыча нефти возросла на 2,6% — до 1,753 млн баррелей в сутки, а добыча газа выросла на 13,5% — до 6,593 млрд кубических футов в сутки.