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Чистая прибыль Chevron в I квартале выросла на 35,7% — до $3,6 млрд
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Чистая прибыль Chevron в I квартале выросла на 35,7% — до $3,6 млрд 

Rambler News Service 29 минут назад
Чистая прибыль американской нефтегазовой компании Chevron выросла в январе-марте 2018 года составила $3,638 млрд, что на 35,7% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании.
Выручка компании выросла на 13% — до $37,764 млрд
Прибыль до налогообложения возросла в 1,6 раза — до $5,073 млрд
Добыча углеводородов в первом квартале увеличилась на 6,6% — до 2,852 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, при этом добыча нефти возросла на 2,6% — до 1,753 млн баррелей в сутки, а добыча газа выросла на 13,5% — до 6,593 млрд кубических футов в сутки.
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