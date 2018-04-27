Рубль дешевеет на открытии торгов

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в пятницу прибавил 9 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 62,81 рубля, курс евро повысился на 7копеек, до 75,79 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Эксперты прогнозируют снижение курса российской валюты перед майскими праздниками. «На сегодня цель по курсу доллара находится на отметке 63,4 рубля, а по курсу евро — на 76,7 рубля», — полагает аналитик «Альпари» Владислав Антонов

Продуктовый виджет

В пятницу, 27 апреля, нефть смеси Brent дешевеет: по данным на 10:00 мск баррель стоит 74,48 доллара.

«К тому же по итогам вчерашних торгов индекс государственных облигаций России снизился на 0,15%, до 142,78», — указывает эксперт.

По его словам, антироссийские санкции, а также ожидания ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США будут негативно влиять на рубль в ближайшие месяцы.

Эксперт прогнозирует восходящее движение пары USD/RUB выше 65 рублей.