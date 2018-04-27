Две трети предприятий Ростовской области начали 2018 в плюсе

По итогам первого квартала 2018 года в Ростовской области более 69% предприятий показали прибыль. Об этом свидетельствуют данные Ростовстата.

Как следует из официальной статистики, общий размер сальдированной прибыли крупных и средних организаций донского региона составил 15,8 млрд руб.

«Основное влияние на финансовый результат оказали организации обрабатывающих производств, прибыль которых составила 11 млрд руб. Среди других видов деятельности лучшие показатели сложились в «обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха» — 3,6 млрд руб. прибыли», — отметили в Ростовстате.