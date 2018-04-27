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Две трети предприятий Ростовской области начали 2018 в плюсе
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Две трети предприятий Ростовской области начали 2018 в плюсе 

Деловое сообщество 59 минут назад
Фото: Газета Daily
По итогам первого квартала 2018 года в Ростовской области более 69% предприятий показали прибыль. Об этом свидетельствуют данные Ростовстата.
Как следует из официальной статистики, общий размер сальдированной прибыли крупных и средних организаций донского региона составил 15,8 млрд руб.
«Основное влияние на финансовый результат оказали организации обрабатывающих производств, прибыль которых составила 11 млрд руб. Среди других видов деятельности лучшие показатели сложились в «обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха» — 3,6 млрд руб. прибыли», — отметили в Ростовстате.
Напомним, в ноябре 2017 года стало известно, что Ростовская область вошла в число десяти наиболее успешных регионов России по объему и темпам роста экспорта, при этом по темпам роста экспорта регион стал первым. Помимо этого, донской регион — в 20-ке субъектов России с наиболее благоприятными условиями ведения бизнеса, а также в топ-20 инновационных регионов страны. ВРП донского региона с 2010 г. вырос в сопоставимых ценах почти на треть, промышленное производство — в три раза.
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