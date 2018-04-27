«Новатэк» продлил лицензию на Утреннее месторождение на Гыдане до 2120 года

«Новатэк» продлил лицензию на Утреннее месторождение на полуострове Гыдан до 2120 года, говорится в материалах компании.

Кроме того, «Новатэк» расширил площадь лицензионного участка.

«На месторождении Утреннее мы расширили лицензионную площадь за счет разведочных работ, а также продлили срок действия лицензии до 2120 года. В первом квартале мы получили официальное одобрение от Роснедр по расширению границ лицензионного участка, что увеличило запасы природного газа примерно на 6%», — приводит компания слова финансового директора «Новатэка» Марка Джетвея.

Ранее лицензия на Утреннее месторождение действовала до 2031 года.

Как говорится в отчете компании по МСФО, в феврале 2018 года «Новатэк» осуществил разовый платеж в размере 167 млн руб. за расширение границ Салмановского (Утреннего) лицензионного участка. При этом в январе — марте 2018 года компания перечислила часть разового платежа в размере 59 млн руб. за получение лицензии на право разведки и добычи углеводородов на открытом Харбейском месторождении.

Салмановское (Утреннее) месторождение, расположенное в северной части Гыданского полуострова и частично в акватории Обской губы в непосредственной близости от Южно-Тамбейского месторождения, было открыто в 1980 году. По величине извлекаемых запасов оно является крупнейшим из месторождений, открытых на данный момент на Гыданском полуострове, и состоит из 34 залежей, включая 16 газовых, 15 газоконденсатных, две нефтяных и газоконденсатных и одну нефтяную.

В 2014 году «Новатэк» получил право экспорта сжиженного природного газа с полуострова Гыдан через дочерние компании «Арктик СПГ — 1», «Арктик СПГ — 2» и «Арктик СПГ — 3».

«Новатэк» планирует до конца 2018 года завершить стадию FEED (подготовку проектной документации) по проекту «Арктик СПГ — 2». Мощность завода может составить 19,8 млн тонн в год. Компания оценивала капитальные затраты на проект «Арктик СПГ — 2» в $10 млрд Первая линия проекта может быть запущена в 2022 — 2023 годах, вторая — в 2024 году, третья — в 2025 году. Согласно данным компании, ресурсная база проекта по категориям С1+С2 составляет 1,582 трлн кубометров газа и 50,5 млн тонн жидких углеводородов.