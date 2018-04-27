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Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале дня, — Дмитрий Майоров, корреспондент агентства «Прайм»
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Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале дня, — Дмитрий Майоров, корреспондент агентства «Прайм» 

Прайм 37 минут назад
Решения Центробанка РФ могут повлиять на курсовую динамику рубля.
ПРОГНОЗЫ
Ожидается открытие рынка акций с незначительным отклонением, в диапазоне 2285-2290, ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2280 и 2270, а в качестве сопротивлений выступят отметки 2290 и 2300, оценивает Виталий Манжос из ИК «Норд-Капитал».
Незначительно снизившиеся ночью котировки «черного золота» и фактор длинных выходных могут и сегодня оказать давление на рубль, рассуждает Вадим Иосуб из компании «Альпари».
Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара составляет 62,1-63,3 рубля, для европейской валюты — 75,1-76,6 рубля, добавил он.
Сегодня состоится заседание совета директоров Банка России, на котором, как ожидается, будет принято решение сохранить ключевую процентную ставку на текущем уровне 7,25% годовых, отметил Константин Кочергин из банка «Восточный».
"Прогноз для доллара на пятницу: 62,25-63,00 рубля", — добавил он.
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов выросли на 1-1,6% на фоне данных позитивных финансовых отчетов американских компаний и макроэкономической статистики.
Азиатские биржи с утра росли на 0,1-0,7%, японский Nikkei 225 — на 0,7%, китайский Shanghai SE Composite Index — на 0,1%.
Фьючерсы на фондовые индексы США с утра менялись разнонаправлено в пределах 0,2%.
Стоимость нефти на утренних торгах снижалась на 0,4% до 74,43 доллара за баррель по марке Brent (июньский фьючерс).
Курс евро колебался на уровне 1,2093 доллара против 1,2103 доллара на закрытие предыдущих торгов.
ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ
Российский рынок акций вырос в четверг по основным индексам вслед за большинством бумаг нефтегазового сектора. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,44% — до 2296,02 пункта, индекс РТС — на 0,81%, до 1146,85 пункта.
Курс доллара расчетами «завтра» по итогам валютных торгов четверга вырос на 36 копеек — до 62,72 рубля, евро снизился на 3 копейки, до 75,88 рубля.
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