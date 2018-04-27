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СМИ: власти Китая одобрили покупку холдингом Geely акций AB Volvo
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СМИ: власти Китая одобрили покупку холдингом Geely акций AB Volvo 

ТАСС 17 минут назад
СТОКГОЛЬМ, 27 апреля. /ТАСС/. Власти КНР одобрили сделку, согласно которой китайский холдинг Geely становится крупнейшим акционером в капитале производителя грузовиков AB Volvo. Об этом в пятницу сообщило Шведское радио.
"Мы получили одобрение китайских властей на покупку акций и планируем завершить сделку до июня. Мы находимся в заключительной части перевода денег и передачи акций", — рассказал финансовый директор Geely Holding Group Даниэль Ли.
По его словам, что Geely не будет требовать места в правлении в AB Volvo. «Мы хотим, чтобы у AB Volvo было самое хорошее правления. Geely не обязательно место в нем», — отметил Ли.
В декабре прошлого года стало известно, что скандинавский инвестиционный фонд Cevian Capital продает весь пакет акций Volvo, составляющий 8,2% ее уставного капитала, китайскому Geely. В результате сделки Geely становится крупнейшим акционером в капитале одного из ведущих мировых производителей грузовиков. Сумма сделки не оглашается, но по утверждению шведской газеты Dagens Industri, стоимость приобретаемого пакета акций оценивается в 20 млрд шведских крон ($2,4 млрд).
В 2010 году китайский холдинг Geely приобрел производителя легковых автомобилей Volvo Cars за $1,8 млрд
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