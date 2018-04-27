Ритейл: сложный рост

Investing.com — Крупнейший в России ритейлер X5 Retail Group , управляющий сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», сообщил о снижении чистой прибыли за Iквартал 2018 года на 32,6% «год-к-году» до 5,63 млрд руб. несмотря на то, что выручка выросла на 19,9%, до 351,5 млрд руб.

В то же время крупнейшая сеть торговли товарами для детей Детский Мир показала результаты лучше консенсуса. Выручка группы в I квартале 2018 года увеличилась «год-к-году» на 14% до 24 млрд руб. Сопоставимые продажи сети магазинов «Детский мир» в России увеличились на 5,1% — правда, при снижении сопоставимого размера среднего чека на 3,4%. Скорректированная EBITDA выросла на 30% до 1,4 млрд руб., а скорректированная прибыль — более чем в три раза, но всего до 0,5 млрд руб.

«Результаты Детского Мира на 6% лучше консенсуса по EBITDA. Скорректированная прибыль выросла очень сильно. Продажи чуть замедлились, но компания очень хорошо управляет издержками», — отмечает аналитик «Атона» Виктор Дима.

Несмотря на разную эмоциональную окраску, отчетность обеих компаний отражает одну картину. «Продуктовая розница находится под давлением нескольких факторов — прежде всего это низкая продуктовая инфляция и высокая промоактивность, на акции приходится до 30% продаж, это сильно снижает маржинальность. Третий фактор — достаточно быстрое развитие, съедающее прибыль, — продолжает аналитик. — Детский Мир — другая индустрия, это не товары ежедневного спроса. Этот сектор по некоторым факторам чувствует себя лучше, поскольку номинальные зарплаты растут, безработица низкая и потребительские ожидания уже несколько месяцев улучшаются. Мы видим хорошие продажи бытовой техники, машин, авиабилетов. Но противоречие есть только с первого взгляда: карман один и, по сути, мы видим лишь восстановление того сектора, за счет которого прежде всего сокращались траты в кризис 2014 года».