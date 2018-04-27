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Жители Волгоградской области продолжают беднеть
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Жители Волгоградской области продолжают беднеть 

РИА «ФедералПресс» 32 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В первом квартале этого года оборот розничной торговли в Волгоградской области практически не изменился и составил 85,1 млрд рублей (рост составил 0,1%), сообщает Волгоградстат.
При этом в структуре розницы впервые за последние годы снизился удельный вес пищевых продуктов — на их долю приходится 46,9% оборота. Годом ранее было 47,6%. За три месяца продуктов, напитков и табачных изделий жители купили на 39,9 млрд рублей (98,7% к соответствующему периоду 2017 г.) При этом цены на продовольственные товары только с начала текущего года выросли на 2,2%. Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг увеличилась на 0,7% до 13 547,5 рубля, а базовый индекс потребительских цен (показатель, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов сезонного характера) с начала года вырос на 0,8%.
Реальные располагаемые денежные доходы волгоградцев (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по данным за два первых месяца года снизились на 3,3%. Напомним, этот показатель падает в регионе на протяжении последних трех лет.
Денежные доходы на душу населения в Волгоградской области снизились даже в номинальном выражении — по итогам квартала это в среднем 17 943 рубля (-0,3%). Для сравнения в Астраханской области средний доход на человека составляет 18703 руб., а в Ростовской 22661 руб.
«ФедералПресс» писал об особенностях волгоградской экономики, в которой даже благоприятная конъюнктура рынков не приводит к росту — ни инвестиций в производство, ни доходов населения.
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