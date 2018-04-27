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Компания «Русский лосось» сменила владельцев
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Компания «Русский лосось» сменила владельцев 

Ведомости 53 минуты назад
Более 60% компании «Русский лосось», некогда крупного производителя красной рыбы, получили менеджеры, которые могут быть связаны с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
Издание со ссылкой на пресс-службу компании уточняет, что предыдущий владелец — кипрская Elkamo Trade & Invest Ltd (владельцем считается петербургский предприниматель Михаил Бобров) — перестала распоряжаться 60,02% акций предприятия.
Теперь по 20,04% акций «Русского лосося» перешли Сергею Барабанову и Виктору Фирсову. Владельцем еще 19,93% стал Андрей Сотников. Сегодня Elkamo принадлежит 20,97% компании через ООО «Русак», которое в стадии ликвидации.
Как отмечает газета, новые акционеры могут действовать в интересах Олега Кожемяки, губернатора Сахалинской области и бенефициара находящейся в Приморском крае Преображенской базы тралового флота. Предприятие владеет квотами на вылов около 150 тыс. т минтая и сельди; по данным Forbes, выручка в 2016 году — $213 млн  «Так, полный тезка Сергея Барабанова сегодня занимает пост гендиректора Озерновского рыбоконсервного завода №55 (ОРЗ). Бенефициаром ОРЗ считается господин Кожемяка», — указывает издание.
«Русский лосось» управляет шестью лососевых фермами под Мурманском общей проектной мощностью 30 тыс. т в год. Производство было остановлено в 2015 г. после массовой гибели рыбы. Убытки оценивались в 1,5 млрд руб. Акционеры обратились с заявлением о банкротстве. В 2016 г. в отношении «Русского лосося» было открыто конкурсное производство, в апреле 2018 г. его продлили на полгода. До остановки бизнеса на «Русский лосось» приходилось 7,35% рынка.
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