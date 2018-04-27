Промсвязьбанк вернул ЦБ 100 млрд рублей

Фрадков: Промсвязьбанк в марте вернул ЦБ 100 млрд рублей

Санируемый Промсвязьбанк в марте вернул Банку России 100 млрд рублей из предоставленных 330 млрд рублей, рассказал в интервью «Коммерсанту» глава временной администрации кредитной организации Петр Фрадков . Оставшуюся часть банк погасит до конца года, уточнил он.

«В режиме санации ЦБ предоставил достаточно большой объем средств — 330 миллиардов рублей. Мы, кстати, досрочно начинаем его погашать — в марте, например, уже выплатили 100 миллиардов рублей. Остальное погасим в течение 2018 года», — сказал Фрадков.

Промсвязьбанк находится сейчас на санации в Фонде консолидации банковского сектора. Зампред ЦБ РФ Василий Поздышев в начале апреля сообщал, что Банк России в рамках санации предоставил ликвидность Промсвязьбанку в объеме 330 млрд рублей. Из них 230 милрд рублей было выдано под ставку 0,5%. Остальные средства на пополнение ликвидности предоставлялись банку по ключевой ставке ЦБ.

Как сообщалось, Промсвязьбанк выбран опорным банком для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Как ожидается, с приходом Фрадкова должна будет активизироваться передача «токсичных» кредитов подсанкционным компаниям от других кредитных организаций Промсвязьбанку.