В Волгоградской области падают объемы промпроизводства

Индекс промышленного производства в Волгоградской области в первом квартале 2018 к тому же периоду прошлого года снизился на 4,2%, а в марте на 11,2%, следует из сведений территориального управления Росстата

При этом добывающие отрасли объем производства в первом квартале нарастили на 0,6% за счет роста добычи сырой нефти. А вот обрабатывающие производства просели на 6,1%. Особенно заметно падение в таких сегменты как производство машин и оборудования (снижение на 24,3%), производство прочей неметаллической минеральной продукции на 19,7%. При этом производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицине упало на 47,3%, производство электрического оборудования на 44,6%, а производство готовых металлических изделий и вовсе рухнуло на 65,9%. А вот металлургическое производство выросло на 18,8%.

Некоторые традиционные лидеры региональной индустрии свои позиции также усилили. Производство нефтепродуктов и кокса за квартал выросло на 12,3%, а химическое на 9,4%.

В марте резко выросло производство табачных изделий — на 195,5% (185% по итогам трех месяцев), производство пищевых продуктов показало — на 9,9% (снижение на 3,2% с начала года), производство текстильных изделий — 117,7 Отметим, что по отгрузке продукции (показатель исчисляется в рублях) зафиксирован рост. В обрабатывающих производствах отгрузка выросла на 10,3% — до 165,12 млрд рублей.

Здесь лидер также производство нефтепродуктов — 92,8 млрд рублей (рост 28,5% к первому кварталу прошлого года).

Интересно, что ранее, правда по данным за два месяца, индустрии отчиталась о совокупной прибыли в 5,7 млрд рублей (против убытков годом ранее) ю Добавим, что за первый квартал прошлого года было отмечено снижение индекса промпроизводства к 2016-му — на 4,6%, однако по итогам года показатель вышел в небольшой плюс — на 0,2% (+ 2% в обрабатывающих производствах).