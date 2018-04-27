ММК включили в тройку ведущих экспортеров Урала

Третье место в ежегодном рейтинге крупнейших экспортеров Урала и Западной Сибири «Уральский экспортер-100» заняла Группа ММК.

Аналитический центр «Эксперт» изучил экспортную деятельность компаний Урало-Западносибирского региона по итогам 2017 года. В результате были составлены рейтинги крупнейших экспортеров (100 компаний) и подразделений федеральных холдингов (50 компаний).

Группа Магнитогорского металлургического комбината с показателем экспорта в 2017 году свыше 1,8 миллиарда долларов заняла в ТОП-100 крупнейших уральских экспортеров третье место. Это лучший показатель для компаний металлургического комплекса. За год объем поставок за рубеж в денежном выражении вырос на 28,9%. Компания поставляет свою продукцию в 46 стран. В прошлом году отгрузка металлопродукции на экспорт (без учета стран СНГ) превысила 2,8 миллиона тонн. Крупнейшим экспортным рынком для ММК является Ближний Восток, куда отгружается порядка двух третей всей экспортной продукции в дальнее зарубежье, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».