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ММК включили в тройку ведущих экспортеров Урала
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ММК включили в тройку ведущих экспортеров Урала 

Уралинформбюро 57 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Третье место в ежегодном рейтинге крупнейших экспортеров Урала и Западной Сибири «Уральский экспортер-100» заняла Группа ММК.
Аналитический центр «Эксперт» изучил экспортную деятельность компаний Урало-Западносибирского региона по итогам 2017 года. В результате были составлены рейтинги крупнейших экспортеров (100 компаний) и подразделений федеральных холдингов (50 компаний).
Группа Магнитогорского металлургического комбината с показателем экспорта в 2017 году свыше 1,8 миллиарда долларов заняла в ТОП-100 крупнейших уральских экспортеров третье место. Это лучший показатель для компаний металлургического комплекса. За год объем поставок за рубеж в денежном выражении вырос на 28,9%. Компания поставляет свою продукцию в 46 стран. В прошлом году отгрузка металлопродукции на экспорт (без учета стран СНГ) превысила 2,8 миллиона тонн. Крупнейшим экспортным рынком для ММК является Ближний Восток, куда отгружается порядка двух третей всей экспортной продукции в дальнее зарубежье, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».
В рейтинге 100 экспортеров Уральского региона компании ранжируются по экспортной выручке, выраженной в долларах США, без учета экспорта в страны Таможенного союза. В основной рейтинг включены только компании-экспортеры, головной офис которых находится на территории Урало-Западносибирского региона: в Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Курганской, Тюменской (включая автономные округа) областях, Пермском крае, республиках Башкортостан и Удмуртия.
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