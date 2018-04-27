Минтранс подготовит программу развития аэропортов Дальнего Востока на 100 млрд рублей

Минтранс готовит программу по реконструкции и строительству 61 регионального аэропорта на Дальнем Востоке, сообщил РБК замминистра транспорта Александр Юрчик . Она предусматривает выделение более 100 млрд руб. в течение шести лет, однако точные объемы финансирования еще обсуждаются.

Строительство инфраструктуры предполагается полностью за государственный счет, а возведение терминалов — с участием бизнеса, уточнил Юрчик. Комплексная программа позволит развивать большое количество местных и региональных аэропортов и авиалиний, отметил замминистра.

«Нам надо развивать аэродромную сеть, строить современные полосы, ремонтировать находящиеся в проблемной зоне аэродромы: в маленьких городах, в маленьких поселках, на Дальнем Востоке, в Сибири, в Забайкалье», — указал Юрчик.

Минфине сообщили, что пока не получали программу Минтранса. Сейчас строительство и реконструкция аэропортов финансируется по федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России на 2010–2021 гг.». Подпрограмма «Гражданская авиация» (в нее кроме аэропортов включается закупка новых самолетов) предусматривает выделение 1,5 трлн руб., в том числе 300 млрд руб. из федерального бюджета. На реконструкцию и строительство региональных аэропортов Дальневосточного федерального округа в рамках этой подпрограммы заложено 37,5 млрд руб. Таким образом, Минтранса предлагает увеличить эти затраты минимум в 3,7 раза.

В 2013 г. правительство направило 106 млрд руб. на ремонт и строительство аэропортов на Дальнем Востоке. Но 64 млрд руб. из этой суммы не были использованы по назначению, заявлял в конце прошлого года вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев . Это произошло из-за того, что были плохо подготовлены проекты, не была проведена государственная экспертиза, пояснял он. В результате эти средства перераспределили на другие цели. «Комиссия пришла к выводу, что средства были потеряны из-за плохой организации работы со стороны Росавиации и плохого контроля со стороны Минтранса», — говорил Трутнев (цитата по ТАСС ).

Из 470 аэропортов и посадочных площадок на Дальнем Востоке, которые существовали в 1991 г., функционирует лишь шестая часть, приводил данные Трутнев. По данным Минвостокразвития, в регионе есть 82 аэродрома, но лишь половина из них имеют полосы с твердым покрытием и способны принимать большие самолеты. Износ инфраструктуры аэропортов составляет до 80%.