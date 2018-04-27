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Чистая прибыль Microsoft сократилась в 2,3 раза
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Чистая прибыль Microsoft сократилась в 2,3 раза 

Прайм 1 час назад
Фото: Reuters
Чистая прибыль IT-гиганта Microsoft Corp. по итогам девяти месяцев 2017-18 финансового года, завершившегося 31 марта, составила 7,698 миллиарда долларов, снизившись в 2,3 раза в годовом выражении, сообщается в отчете компании.
Разводненная прибыль на акцию составила 0,99 доллара против 2,22 доллара за аналогичный период предыдущего фингода. Выручка компании выросла на 13% — до 80,275 миллиарда долларов.
Чистая прибыль компании за третий квартал фингода увеличилась в годовом выражении на 35%, до 7,424 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,95 доллара против 0,7 доллара за аналогичный период предыдущего фингода. Аналитики ожидали показателя на уровне 0,7 доллара. Выручка за отчетный период выросла на 15,5% — до 26,819 миллиарда долларов.
"Благодаря последовательным инвестициям и хорошим продажам, в этом квартале мы достигли лучших результатов, чем ожидалось, во всех сегментах бизнеса. Мы показали рост выручки и операционной прибыли в квартале более чем на 10% — за счет роста выручки сектора облачных сервисов на 58%", — приводятся в релизе компании слова исполнительного вице-президента и главного финансового директора компании Эми Худ (Amy Hood).
Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения — в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.
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