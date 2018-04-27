Чистая прибыль Microsoft сократилась в 2,3 раза

Чистая прибыль IT-гиганта Microsoft Corp. по итогам девяти месяцев 2017-18 финансового года, завершившегося 31 марта, составила 7,698 миллиарда долларов, снизившись в 2,3 раза в годовом выражении, сообщается в отчете компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 0,99 доллара против 2,22 доллара за аналогичный период предыдущего фингода. Выручка компании выросла на 13% — до 80,275 миллиарда долларов.

Чистая прибыль компании за третий квартал фингода увеличилась в годовом выражении на 35%, до 7,424 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,95 доллара против 0,7 доллара за аналогичный период предыдущего фингода. Аналитики ожидали показателя на уровне 0,7 доллара. Выручка за отчетный период выросла на 15,5% — до 26,819 миллиарда долларов.