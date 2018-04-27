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Совет директоров «АвтоВАЗа» утвердил нового президента завода с 1 июня
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Совет директоров «АвтоВАЗа» утвердил нового президента завода с 1 июня 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Совет директоров «АвтоВАЗа» принял решение о прекращении полномочий президента завода Николя Моря с 31 мая 2018 года и назначил новым руководителем предприятия Ива Каракатзаниса, следует из материалов компании.
В заседании, состоявшемся 23 апреля, приняли участие 14 из 15 членов совета директоров. Компания сообщила о результатах заседания 27 апреля. Ранее RNS сообщало, что генеральный директор Renault в Румынии Ив Каракатзанис с 1 июня 2018 года займет пост президента «АвтоВАЗа».
Новый топ-менеджер заменит на посту Мора, который сосредоточится на исполнении обязанностей старшего вице-президента Renault и руководителя региона Евразия, а также заместителя председателя совета директоров «АвтоВАЗа». Мор продолжит контролировать финансовое оздоровление «АвтоВАЗа» и выполнение среднесрочного плана развития компании.
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в феврале 2018 года говорил, что Мор может покинуть пост президента «АвтоВАЗа». При этом в Renault не комментировали ситуацию, а Мор позднее сообщал, что решение о его уходе с должности не принято.
Мор с 1 января 2018 года стал операционным директором Renault в регионе Евразия и старшим вице-президентом компании. Мор стал президентом «АвтоВАЗа» в апреле 2016 года. Также он входит в совет директоров автозавода.
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