Ещё
Совет директоров «АвтоВАЗа» утвердил Ива Каракатзаниса президентом автоконцерна
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Совет директоров «АвтоВАЗа» утвердил Ива Каракатзаниса президентом автоконцерна
ТАСС
1 час назад
Комментарии
Совет директоров
"АвтоВАЗа"
утвердил Ива Каракатзаниса президентом автоконцерна с 1 июня, говорится в сообщении компании.
ТАСС: последние новости
Nord Stream 2 AG в марте привлекла у партнеров по проекту €404 млн
Азиатско-Тихоокеанский Банк. Досье
ЦБ обнаружил в Азиатско-Тихоокеанском банке "финансовую пирамиду" по продаже векселей
Комментарии
Ещё 2 источника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Майские законы отразятся на зарплатах россиян
126
Россияне закупились подделками
29
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях
1799
Морской авиации России предрекли смерть
460
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна
37
Видео
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика
Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия
Украина
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире
Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество
Новости Москвы
03:04
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:43
«Кровавая Джина» возглавила ЦРУ
В мире
Другое
02:45
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях
Политика
01:03
Морской авиации России предрекли смерть
Армия
Оружие
00:59
Бузова опешила от хамства Распутиной
Шоу-бизнес
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
ДТП
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение