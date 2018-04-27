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Совет директоров «АвтоВАЗа» утвердил Ива Каракатзаниса президентом автоконцерна
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Совет директоров «АвтоВАЗа» утвердил Ива Каракатзаниса президентом автоконцерна 

ТАСС 1 час назад
Совет директоров "АвтоВАЗа" утвердил Ива Каракатзаниса президентом автоконцерна с 1 июня, говорится в сообщении компании.
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