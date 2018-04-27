Рубль снижается на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже рубль падает.

В частности, курс доллара вырос на 4 коп. и составил 62,76 руб.

Курс евро вырос на 7 коп., до 75,95 руб.

Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,21%, составив $68,05 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне снизились на 0,23% — до $74,57 за баррель.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, вырос на 85,31 коп., до 76,18 руб., курс доллара вырос на 85,33 коп., до 62,60 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла по сравнению с показателем на четверг на 85,32 коп., составив 68,71 руб.