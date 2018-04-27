Заседания Банка России: настали непростые времена

Москва , 27 апреля — «Вести. Экономика». Сегодня состоится очередное заседание Банка России , и ставка, скорее всего, останется на текущем уровне 7,25%.

Банк России остановит снижение ставки. Такого мнения придерживается подавляющее большинство экспертов. Резкое падение курса рубля, случившееся в начале апреля после введения санкций, резко повысило риски ускорения инфляции.

Темпы роста потребительских цен — ключевой показатель для ЦБ, поэтому все решения будут приниматься исходя из текущей динамики.

Кроме того, в отличие от фондового рынка, рубль так и не смог восстановить потери после так называемого «черного вторника». Все это указывает на то, что Банк России будет действовать аккуратно.

Отметим также, что на фоне резкого роста доходностей по облигациям в США разница в ставках между ОФЗ и казначейскими облигациями американского правительства сократилась, что уже сейчас делает рубль менее привлекательным для зарубежных инвесторов. На этом фоне снижение ставки может усилить давление на российскую валюту, и в ЦБ вряд ли пойдут на такой шаг, во всяком случае при текущей рыночной конъюнктуре.

О рубле вообще стоит сказать отдельно. Учитывая, что операции carry-trade сейчас уже не так актуальны, на валютном рынке страны вырисовывается определенная закономерность. В преддверии налогового периода, когда экспортеры продают валюту, рубль укрепляется, а в оставшееся время находится под давлением на фоне покупок валюты со стороны Минфина

[ИСТОРИЯВОПРОСА] Умирающий carry-trade По данным Bloomberg, на конец апреля доходность операций carry-tradе в России рухнула до минимума с 2011 г. Инвесторы, покупавшие ОФЗ в начале года, уже в минусе: девальвация и падение стоимости ОФЗ съели весь накопленный доход. [/ИСТОРИЯВОПРОСА] Отметим также, что сейчас на рубль давит еще и сезонный фактор. Обычно с апреля приток валюты в страну резко снижается, а девальвационные ожидания лишь усугубляют ситуацию.

В целом же ослабление рубля в текущих условиях, когда цены на нефть достигли максимума с 2014 г., оказывает на экономику неоднозначный эффект. С одной стороны, бюджет получает колоссальные сверхдоходы, что позволит впервые за несколько лет сверстать его с профицитом. С другой — Россия все еще очень сильно зависит от импорта, и любой скачок курса сказывается на ценах.

Если сейчас Центральный банк допустит ускорение инфляции, все достигнутые в последнее время результаты будут утрачены. Этого ЦБ никак не может допустить.

Вот как комментировала перспективы изменения денежно-кредитной политики первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева

[ИСТОРИЯВОПРОСА] Ксения Юдаева «Я точно скажу, что вероятность снижения, конечно же, снизилась по сравнению с тем, как ожидали в прошлый раз. Я бы никаких сейчас не исключала вариантов, но исходя из той информации, которая новая есть, вероятность снижения снизилась», — заявила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева. [/ИСТОРИЯВОПРОСА] Ранее «Вести. Экономики» писали, учитывая все риски для нашей страны, которые в последнее время существенно выросли, что сохранение ставки станет единственно верным решением. Более того, ЦБ РФ под руководством Эльвиры Набиуллиной никогда не делал поспешных, неаккуратных шагов, так что можно сделать вывод, что и сейчас не он изменит своей стратегии.

Что же касается долгового рынка, то, похоже, здесь ставка сделана будет на внутреннего инвестора. Стало известно, что Минфин может увеличить программу внутренних заимствований на 2018 г. на 200 млрд руб., заявил глава департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский

"Если мы что-то сейчас изменим — увеличим, например, объем программы внутренних заимствований, то это никак не связано с санкционной темой. Это, наоборот, связано с макроэкономической", — отметил Вышковский. Таким образом, объем заимствований на внутреннем рынке может увеличиться в 2018 г. с 817 млрд руб., предусмотренных в бюджете, до 1 трлн руб.

Как бы то ни было, если Минфин пойдет на такой шаг, он явно рассчитывает на высокий спрос. Либо у Минфина есть уверенность в том, что зарубежные инвесторы вернутся, либо есть уверенность в том, что внутренние инвесторы предпочтут остаться в рублевых активах, чтобы избежать потерь в случае санкций.

Напомним, две недели назад Минфин отменил аукцион по размещению ОФЗ, а на прошлой неделе не смог полностью продать небольшой объем выпусков. Ведомство смогло разместить облигации федерального займа лишь на 13 млрд руб. из предложенных 20 млрд руб. Впрочем, уже на этой неделе аукцион прошел успешно: Минфин продал ОФЗ на 30 млрд руб., при этом спрос втрое превысил предложение.