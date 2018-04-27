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Квартальная прибыль Intel выросла в полтора раза
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Квартальная прибыль Intel выросла в полтора раза 

Вести Экономика 43 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Чистая прибыль американской компании Intel, одного из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов, в первом квартале 2018 года увеличилась в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до $4,4 млрд, говорится в сообщении компании.
Разводненная прибыль на акцию составила 0,93 доллара против 0,61 доллара годом ранее. Выручка составила $16,066 млрд, увеличившись на 8,6%.
За тот же период выручка подразделения Intel по разработке компонентов для персональных компьютеров — крупнейшего подразделения компании — составила $8,22 млрд, поднявшись в годовом выражении на 3%. Выручка подразделения дата-центров выросла на 24% и составила $5,234 млрд
"По сравнению с прогнозом на первый квартал, установленным в январе, выручка, операционная маржа и капитал на акцию оказались выше прогнозов", — приводятся в релизе слова финансового директора компании Боба Суона.
Выручка отдела Data Center Group по сравнению с прошлым годом увеличилась на 24% и составила $5,2 млрд
Что касается остальных направлений бизнеса Intel, то «интернет вещей» и «программируемые решения» принесли чипмейкеру $840 млн и $498 млн соответственно, а подразделение Non-Volatile Memory Solutions, занимающееся продажами устройств на основе энергонезависимой памяти, сообщило о выручке в один миллиард долларов.
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