Квартальная прибыль Intel выросла в полтора раза

Чистая прибыль американской компании Intel , одного из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов, в первом квартале 2018 года увеличилась в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до $4,4 млрд, говорится в сообщении компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 0,93 доллара против 0,61 доллара годом ранее. Выручка составила $16,066 млрд, увеличившись на 8,6%.

За тот же период выручка подразделения Intel по разработке компонентов для персональных компьютеров — крупнейшего подразделения компании — составила $8,22 млрд, поднявшись в годовом выражении на 3%. Выручка подразделения дата-центров выросла на 24% и составила $5,234 млрд

"По сравнению с прогнозом на первый квартал, установленным в январе, выручка, операционная маржа и капитал на акцию оказались выше прогнозов", — приводятся в релизе слова финансового директора компании Боба Суона.

Выручка отдела Data Center Group по сравнению с прошлым годом увеличилась на 24% и составила $5,2 млрд

Что касается остальных направлений бизнеса Intel, то «интернет вещей» и «программируемые решения» принесли чипмейкеру $840 млн и $498 млн соответственно, а подразделение Non-Volatile Memory Solutions, занимающееся продажами устройств на основе энергонезависимой памяти, сообщило о выручке в один миллиард долларов.