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Крупнейший владелец кроликов в Костромской области не отдавал сотни тысяч рублей
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Крупнейший владелец кроликов в Костромской области не отдавал сотни тысяч рублей 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Владелец предприятия ООО «Русский кролик» не заплатил вовремя задолженность по налогам, узнал KOSTROMA.TODAY. Но лишиться имущества там тоже не захотели.
По информации регионального УФССП, исполнительное производство против компании было возбуждено в отделе судебных приставов по особо важным исполнительным производствам.
Выяснилось, что руководство предприятия задолжало почти 300 тысяч рублей налогов. Эти деньги должны были пойти в бюджет.
Судебный пристав рассказал об этом владельцу компании, а также напомнил, что если он добровольно не заплатит долги, то с него будут также требовать исполнительский сбор 7 процентов от суммы долга.
А если он затянет с решением вопроса еще дольше, то он может лишиться имущества и счетов.
В результате руководитель компании заплатил налоги в установленный срок.
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