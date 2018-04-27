Минпромторг зафиксировал рост швейного производства в России

Министерстве промышленности и торговли России зафиксировали рост швейного производства, сообщает RT. Положительную динамику объяснили техническим перевооружением отрасли и улучшением сырьевого обеспечения.

Отмечается, что в 2017 году в этой отрасли отгружено товаров собственного производства на общую сумму 151,7 миллиарда рублей, а это почти на 4% больше, чем годом ранее.

По данным ведомства, наибольшая активность наблюдается в производстве одежды для спорта и отдыха, мужских костюмов, детской обуви, постельного белья и текстиля для путешествий.

На сегодняшний день доля отечественной швейной продукции на внутреннем потребительском рынке составляет около 20%.