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Ледовая арена в Новосибирске обойдется в 10 млрд рублей
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Ледовая арена в Новосибирске обойдется в 10 млрд рублей 

ТАСС 1 час назад
НОВОСИБИРСК, 27 апреля. /ТАСС/. Около 10 млрд рублей потребуется на строительство новой ледовой арены и прилегающей к ней инфраструктуры к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года, на проведение которого рассчитывает Новосибирск. Об этом сообщил в интервью ТАСС врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.
"Стоимость объекта [Ледовой арены] — 5 млрд рублей, примерно столько же на инфраструктуру — станцию метро, прилегающую территорию, набережную", — сказал он.
Травников уточнил, что стадион будет рассчитан на 10 тыс. зрителей и должен быть построен к середине 2022 года. Он добавил, что Новосибирску новый ледовый дворец нужен в любом случае, даже если город не будет выбран международной федерацией хоккея на льду для проведения молодежного чемпионата.
Чтобы успеть к чемпионату, регион принял решение начать строительство арены за счет областного бюджета, но рассчитывает найти инвестора. «Желающих, которые готовы войти в масштабное строительство без понятной перспективы для своих вложений, сегодня нет, но коммерческая составляющая никуда не делась, рассчитываем подыскать заинтересованных игроков. Надеемся хотя бы частично компенсировать затраты», — сказал Травников.
Ранее сообщалось, что проект строительства ледовой арены в Новосибирске оценивается в 4,5 млрд рублей. Станция метро «Спортивная», которая включена в проект, обойдется еще примерно в 2 млрд рублей.
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