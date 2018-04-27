В шашлыках нашли несвежее мясо

Роскачество запустило тестирование готового свиного шашлыка и выяснило, что для его приготовления не всегда используется свежее мясо.

Как отмечает пресс-служба организации, распространенная проблема шашлыка — это общая бактериальная обсемененность. Вплоть до того, что шашлык некоторых производителей издает неприятный запах.

В связи с этим эксперты рекомендуют сначала принюхаться к продукту, и, если есть признаки порчи, — не покупать. Впрочем, отмечается, что в неприятных запахах не всегда виноват производитель. Проблема может быть в низком качестве исходного сырья, в нарушении санитарного состояния производства, в несоблюдении правил хранения.

Так что лучше покупать шашлык, который хранили при температуре не выше четырех градусов. Всего шашлык тестируют по 43 параметрам качества и безопасности.

Из положительных новостей — в шашлыке на первом этапе не нашли листерии, бактерии кишечной палочки, другие патогенные микроорганизмы, тяжелые металлы, пестициды, радионуклиды, консерванты и растительные ГМИ. А мясо используется заявленной категории А, а это от 80 до 100 процентов мышечной ткани.