Ещё
В шашлыках нашли несвежее мясо
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В шашлыках нашли несвежее мясо 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Роскачество запустило тестирование готового свиного шашлыка и выяснило, что для его приготовления не всегда используется свежее мясо.
Как отмечает пресс-служба организации, распространенная проблема шашлыка — это общая бактериальная обсемененность. Вплоть до того, что шашлык некоторых производителей издает неприятный запах.
В связи с этим эксперты рекомендуют сначала принюхаться к продукту, и, если есть признаки порчи, — не покупать. Впрочем, отмечается, что в неприятных запахах не всегда виноват производитель. Проблема может быть в низком качестве исходного сырья, в нарушении санитарного состояния производства, в несоблюдении правил хранения.
Так что лучше покупать шашлык, который хранили при температуре не выше четырех градусов. Всего шашлык тестируют по 43 параметрам качества и безопасности.
Из положительных новостей — в шашлыке на первом этапе не нашли листерии, бактерии кишечной палочки, другие патогенные микроорганизмы, тяжелые металлы, пестициды, радионуклиды, консерванты и растительные ГМИ. А мясо используется заявленной категории А, а это от 80 до 100 процентов мышечной ткани.
Российская Газета: последние новости
ЦБ утвердил план помощи Азиатско-Тихоокеанскому банку Моментальные платежи по номеру телефона станут доступны в 2018 году "Газпром" опубликовал отчетность за четвертый квартал 2017 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Майские законы отразятся на зарплатах россиян126
Россияне закупились подделками29
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1799
Морской авиации России предрекли смерть460
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна37
Видео
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
03:04
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:43
«Кровавая Джина» возглавила ЦРУ
В мире Другое
02:45
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях
Политика
01:03
Морской авиации России предрекли смерть
Армия Оружие
00:59
Бузова опешила от хамства Распутиной
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение