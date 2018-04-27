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РЖД вложит в развитие Дальневосточных магистралей более 400 млрд рублей
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РЖД вложит в развитие Дальневосточных магистралей более 400 млрд рублей 

ТАСС 2 часа назад
ВЛАДИВОСТОК, 27 апреля. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) планируют вложить в развитие дальневосточных железнодорожных магистралей БАМа и Транссиба свыше 400 млрд рублей в ближайшие шесть лет. Об этом на сетевом совещании руководителей железных дорог во Владивостоке заявил начальник Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин.
"В развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона РЖД планирует вложить до 2023 года более 400 миллиардов рублей, в том числе на развитие БАМа — более 350, Транссиба — 70,6 миллиарда рублей", — передает слова Маклыгина пресс-служба администрации Приморского края.
По словам заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Анатолия Краснощёка, таким образом компания планирует выполнить задачу, поставленную президентом России, в 1,5 раза повысить пропускную способность БАМа и Транссиба и довести ее до 180 млн тонн. Почти в четыре раза нужно увеличить грузопотоки в этом направлении. Уже в 2019 году РЖД планирует выйти на объем перевозок в пределах 66,8 млн тонн только угля и руды (около 38 млн тонн сегодня).
В настоящее время в Приморье, где заканчивается Транссиб, при активном участии РЖД ведется работа по реализация таких проектов, как реконструкция тоннеля имени Сталина, станции Находка-Восточная, железнодорожных подходов к порту «Восточный». Ведется и строительство международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», также включающих железнодорожную инфраструктуру.
Ранее сообщалось, что по итогам 2017 года погрузка на Дальневосточной железной дороге составила 48,6 млн тонн, что на 3,2% больше, чем за предыдущий год. Больше всего выросла перевозка лесных грузов и цемента. Почти вполовину сократились перевозки черных металлов.
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