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Чистая прибыль Amazon в I квартале выросла вдвое — до $1,6 млрд
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Чистая прибыль Amazon в I квартале выросла вдвое — до $1,6 млрд 

Прайм 35 минут назад
МОСКВА, 27 апр /ПРАЙМ/. Чистая прибыль онлайн-ритейлера Amazon по итогам первого квартала 2018 года увеличилась в 2,25 раза в годовом выражении и достигла 1,629 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию составила 3,27 доллара против 1,48 доллара по итогам аналогичного периода 2017 года. Выручка от общих продаж выросла на 43% — до 51,042 миллиарда долларов.
По итогам второго квартала Amazon ожидает роста выручки на 34-42% в годовом выражении, до 51-54 миллиардов долларов.
Основатель и глава онлайн-ритейлера миллиардер Джефф Безос (Jeff Bezos) отмечает успехи Amazon Web Services (AWS) как самого развивающегося и функционального сегмента. Выручка AWS за период составила 5,442 миллиарда долларов, увеличившись почти в 1,5 раза.
Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года. По состоянию на 31 марта 2018 года штат компании составил 563,1 тысячи человек, увеличившись в 1,6 раза в годовом выражении.
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