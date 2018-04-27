Чистая прибыль Amazon в I квартале выросла вдвое — до $1,6 млрд

МОСКВА , 27 апр /ПРАЙМ/. Чистая прибыль онлайн-ритейлера Amazon по итогам первого квартала 2018 года увеличилась в 2,25 раза в годовом выражении и достигла 1,629 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 3,27 доллара против 1,48 доллара по итогам аналогичного периода 2017 года. Выручка от общих продаж выросла на 43% — до 51,042 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала Amazon ожидает роста выручки на 34-42% в годовом выражении, до 51-54 миллиардов долларов.

Основатель и глава онлайн-ритейлера миллиардер Джефф Безос (Jeff Bezos) отмечает успехи Amazon Web Services (AWS) как самого развивающегося и функционального сегмента. Выручка AWS за период составила 5,442 миллиарда долларов, увеличившись почти в 1,5 раза.