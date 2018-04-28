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Богатейший человек планеты за день разбогател на 9 млрд долларов
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Богатейший человек планеты за день разбогател на 9 млрд долларов 

Деловая газета «Взгляд» 30 минут назад
Фото: Карельские вести
Состояние богатейшего человека планеты по версии журнала Forbes Джеффа Безоса выросло за пятницу на 9 млрд долларов после публикации квартальной отчетности возглавляемого им онлайн-ритейлера Amazon.
Как следует из данных рейтинга Forbes, на торгах в пятницу акции Amazon подорожали на 3,6%, после чего состояние Безоса достигло 130,2 млрд долларов, передает РИА «Новости».
Издание отмечает, что богатейшему человеку Земли принадлежит 16% акций Amazon, при этом 95% его состояния зависит от стоимости акций интернет-гиганта. Стоимость ценных бумаг Amazon резко выросла после того, как компания сообщила, что чистая прибыль по итогам первого квартала 2018 года составила 1,629 млрд долларов. Напомним, 25 октября состояние главы онлайн-ритейлера Amazon, владельца аэрокосмической компании Blue Origin и издательского дома The Washington Post миллиардера Джеффа Безоса в день скидок «Черная пятница» достигло 100 млрд долларов.
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