Сердце Ванкора, или Как добывают нефть в тундре

Мы летим на Ванкор. Повод важный: ровно тридцать лет назад, 22 апреля 1988 года, на первой скважине Ванкорского месторождения был получен приток газа. А через три года, в апреле 1991-го, стало ясно, что здесь есть и нефть. Вообще о том, что месторождения Ванкорского кластера (так называют, кроме самого Ванкора, еще и Сузунское, Тагульское и Лодочное месторождения: они находятся рядом, и работа на них ведется с использованием инфраструктуры и логистики, созданных для Ванкора) — не только газовые, но и нефтяные, стало понятно далеко не сразу, и произошло это почти случайно. Геологоразведка на севере Красноярского края началась почти сто лет назад — в 1930-х годах. В 1954-м по разным причинам работы были приостановлены. Возобновились поиски углеводородов в 1960-е годы: Норильску нужен был газ. Разведка велась на нескольких территориях северного левобережья Енисея, открыто было несколько месторождений газа. В начале 70-х поставленная задача была решена: построен газопровод от Мессояхского месторождения до Норильска. Но тогда геологи были уверены: на красноярских северах есть только газ, а нефти, судя по результатам исследований, быть вроде бы не должно. В 1972 году был получен газ и на первой скважине Сузунского месторождения. Другие скважины, пробуренные поблизости, тоже показали наличие газа. Однако после необходимых испытаний большую часть скважин законсервировали: Норильск газом уже был обеспечен, а других его потребителей в тех местах не было. По той же причине на 15 лет были отложены работы на Ванкорском, Лодочном и Тагульском месторождениях. А в 1984 году здесь обнаружили нефть. Случайно. По какой-то надобности расконсервировали одну из скважин на Сузуне — и оказалось, что спущенная в нее обсадная колонна дала трещину, а через трещину пошла нефть. После этого на тех месторождениях, которые сейчас входят в Ванкорский кластер, возобновились работы.

Уфу и Первоначально запасы Ванкораского месторождения оценивались в 125 млн тонн нефти. Доразведка показала: они реально составляют не менее 500 млн тонн нефти и почти 174 млрд кубометров газа. Месторождения было введено в эксплуатацию в 2009 году, и с этого времени здесь было добыто 166 млн тонн нефти и 22 млрд кубометров газа. Это крупнейшее месторождение, открытое и запущенное в работу в современной России и самый северный российский нефтяной актив. Общие же запасы месторождений Ванкорского кластера по состоянию на 1 января 2018 года оцениваются в 923,5 млн тонн нефти и 582,3 млрд кубометров газа. Работает на освоении месторождений ООО «РН-Ванкор» — дочерняя структура «Роснефти» . Сейчас предприятие, кроме того, ведет геологоразведочные работы на 24 лицензионных участках на севере Красноярского края и в ЯНАО . …Итак, мы летим на Ванкор. Точнее, вначале до Игарки. Попасть туда можно через три «базовых» города — Красноярск Томск . Мы красноярцы, так что дорога из родного города на север занимает у нас два с половиной часа на самолете Як-42.

Перелет из Игарки на месторождение, уже на вертолете, длится около часа.

Но экипаж Ми-8 идет журналистам навстречу: мы облетаем все месторождения Внакорского кластера, делаем съемки с высоты, и наш полет на вертолете тоже растягивается на два с лишним часа. Но оно того стоит. Посмотрите!

Приземлились! Дальше переезжать по Ванкорскому и соседним месторождениям мы будем вот на таком автомобиле.

Рабочие ездят на смены на них же. Называются они бытовками. Внутри удобные сидения, есть столики, а главное — очень тепло. Печка работает вовсю: конец апреля, а здесь минус двадцать и сильный ветер. Переодеваемся. Форма, защитные каски, очки. Одежда очень тяжелая, зато в ней не замерзнешь даже в минус 50. Экипировка обеспечивает безопасность.

Мы отправляемся в путешествие по Ванкору. Дмитрий Филимонов , заместитель генерального директора по производству — главный инженер ООО «РН-Ванкор» рассказывает: на месторождениях Ванкорского кластера собраны все самые передовые технологии, которые сейчас существуют в отрасли. Многие из них применены были впервые в России именно здесь, а уже потом были взяты на вооружения другими подразделениями «Роснефти». Поэтому вполне оправданно, что 80% рабочего персонала (а всего работают здесь более пяти с половиной тысяч человек) — люди с высшим образованием: работать с высокотехнологичным оборудованием надо уметь. В этом мы убедимся, побывав на Центральном пункте сбора (ЦПС). Именно здесь происходит отделение нефти от газа и приведение ее в «товарный вид»: нефть очищают от пластовых вод и прочих примесей, обессоливают — готовят к транспортировке в магистральные трубопроводы. Мощность ЦПС на Ванкоре — 19 млн тонн нефти и 10 млрд кубометров газа в год. Центральный пункт сбора — это множество объектов: насосы перекачки сырой, уловленной, товарной нефти, пластовой воды, манифольдные трубы и т.д. Но мы большую часть этих объектов увидим только на экранах и мониторах в операторной ЦПС. Сюда стекаются данные о том, что происходит прямо сейчас на каждом из технологических объектов, входящих в структуру центрального пункта сбора. Михаил Мондич, начальник смены участка подготовки нефти на ЦПС ООО «РН-Ванкор», рассказывает: все работает без сбоев.

К ЦПС относится и головная нефтеперекачивающая станция (ГНПС). Именно отсюда подготовленная товарная нефть поступает в магистральный трубопровод Ванкор — Пурпе (его протяженность — 556 км). Здесь, в машинном зале, куда мы отправляемся, находится та самая «нулевая точка» входа нефти в трубопровод. Александр Лебедев , начальник ГНПС, рассказывает: «На объекте идут прием и хранение товарной нефти в резервуарах под азотной подушкой, перекачка нефти при параллельной работе магистральных насосных агрегатов, поддержание температуры нефти в резервуарах с подогревом, теплоноситель идет от Ванкорской газотурбинной электростанции. Откачку нефти ведут два магистральных насосных агрегата производительностью 1647 кубометров каждый. Давление на выходе со станции — от пяти до шести с половиной мегапаскалей. Резервуарный парк ГНПС — это четыре резервуара общей вместимостью 120 тыс. кубометров. В этом же здании находится узел регулирования давления при разных режимах перекачки нефти, он же обеспечивает бескавитационную работу насосного оборудования. Станция оснащена современными средствами автоматизации, контрольно-измерительными приборами, системами передачи данных».

Вот как выглядит ГНПС изнутри. Ту самую «нулевую точку» мы тоже нашли.

А также прибор, который для себя определили как «нефтесчетчик».

Еще один объект, входящий в структуру ЦПС, — газокомпрессорная станция высокого давления (ГКС ВД). Равиль Бердин, начальник отдела подготовки и компримирования газа, объясняет: работающие здесь объекты предназначены, во-первых, для полезного использования попутного нефтяного газа, сдачи газа в единую систему газоснабжения (транспорт товарного газа идет через магистральный газопровод Ванкор — Хальмерпаютинское месторождение протяженностью 108 км) и снижение негативного воздействия на окружающую среду. Их ввод позволил достичь уровня полезного использования газа более чем в 95%. Отправляемся дальше по ванкорским объектам. Надо сказать, что Ванкор — одно из тех редких мест, где «производственный пейзаж» не раздражает (как, например, в городах): здесь им любуешься. Точнее, поражаешься: как?! Мы ведь посреди тундры. Сотни километров труб, огромные, сложные металлические конструкции, миллионы тонн железа — как все это удалось сюда завезти, построить?

Сотрудники «РН-Ванкор» рассказывают: каждый год предприятие строит 1000 километров зимников между месторождениями и производственными базами Прилуки под Игаркой и Коротчаево в ЯНАО. По зимникам на Ванкор доставляется 300 тыс. тонн грузов. А в навигацию по Енисею и Большой Хете «РН-Ванкор» заводит около 400 тыс. тонн грузов — в основном это материалы и оборудование. Когда месторождение обустраивалось, оборудование на него поставляли 150 компаний, в том числе 65 заводов-изготовителей. Сейчас на Ванкор работают 230 предприятий и организаций Красноярского края: «РН-Ванкор» прямо или опосредованно заказывает у них продукцию и услуги. Вообще, считается, что одно рабочее место в нефтянке создает от 5 до 10 рабочих мест в смежных отраслях. И еще кое-что о строительстве. Ванкор — производственные и жилые объекты — стоит на вечной мерзлоте. Поэтому рядом со всеми строение (чтобы это ни было) установлены штуки под названием термостабилизаторы. Благодаря им не разрушаются хрупкие грунты тундры. Это значит, с одной стороны, что все построенное стоит прочно и надежно. С другой — что тундре не будет нанесен вред. Кстати, на Ванкоре сразу обращаешь внимание на нереально (на взгляд городского жителя) белый снег и чистое небо…

Мы добрались до кустовой площадки № 8 — она была введена на Ванкорском месторождении одной из первых, в октябре 2009 года, а кустовое бурение здесь началось в 2008 году.

Немного о том, что это такое. При кустовом бурении устья скважин находятся на близком расстоянии друг от друга, расположены на в целом небольшой территории. Такая технология, рассказывает Евгений Тимин , заместитель начальника цеха добычи нефти и газа №1 ООО «РН-Ванкор», экономит время, и затраты на строительные работы в бурении, строительство дорог, ЛЭП и т.д. Одновременно на Ванкорском кластере используется горизонтальный тип бурения. Горизонтальная скважина идет под углом к оси вертикального ствола, и это позволяет проходить продуктивные пласты не только вглубь, но и поперек, добывать нефть из сложных, труднодоступных участков. Если представить всю эту конструкцию, получится нечто вроде разветвленной под землей корневой системы дерева. Ну или что-то похожее на перевернутый разросшийся куст — кому как фантазия подсказывает. Общий фонд Ванкорского кластера сейчас — 860 скважин. По «кустам» они распределены неравномерно, по необходимости.

На кустовой площадке № 8 находится 12 скважин: 6 добывающих и 6 нагнетательных. На пяти добывающих работают насосы, одна фонтанирует — это значит, что естественного, природного давления в пласте достаточно для того, чтобы нефть сама выходила наружу. Остальным пяти надо «помогать» — для этого и нужны нагнетательные скважины, закачивающие в пласт рабочий агент и поддерживающие таким образом внутрипластовое давление на нужном уровне. Дебит этой кустовой площадки — 805 тонн нефти в сутки. С начала ее эксплуатации здесь добыли 6,4 млн тонн нефти. На этом же кусте находится и легенда Ванкора, скважина-рекордсмен — 308-я. Она одна из первых на месторождении: скважину № 308 начали эксплуатировать 24 октября 2009 года. Максимальный ее дебит достигал 1100 тонн в сутки, сейчас она стабильно дает порядка 150 тонн в день. Всего же за годы работы на 308-й было получено 2,32 млн тонн нефти — это самый большой объем для одной скважины на Ванкоре и треть того, что было добыто на 8-м кусте.

На наших глазах из скважины № 308 берут пробу нефти. «Черное золото» оказывается вовсе не черным, а бурым: в только что полученной нефти много «лишних» примесей. Как мы уже знаем, от них нефть будет очищена на объектах ЦПС — прежде чем отправится в магистральный нефтепровод.

От ветеранов-рекордсменов — к «новичкам». Мы едем на Лодочное месторождение. Его запасы на данный момент оцениваются в 77,7 млн нефти и 95,3 млрд кубометров газа. Эксплуатационное бурение началось здесь летом 2016-го. На первой кустовой площадке Лодочного построят 24 скважины — 10 нагнетательных и 14 добывающих.

Нам повезло — разрешили посмотреть и снять, как идет бурение одной из скважин. Для начала — инструктаж по производственной безопасности (мы выслушивали его перед посещением каждого объекта).

И под строгим наблюдением специалистов мы идем на буровую вышку.

Вот как идет бурение.

И еще мы побывали в месте, которое называют сердцем Ванкора. Это центральный диспетчерский пункт. Дмитрий Шагабутдинов, заместитель начальника центрального инженерно-технологического управления ООО «РН-Ванкор», рассказывает о том, как работает ЦДП.

Сюда поступает информация обо всем, что сейчас происходит на месторождении, о каждом объекте, каждой скважине: сколько часов она работает, сколько «отдыхает». В случае чего специалисты диспетчерского пункта должны оперативно отреагировать на нештатную ситуацию (слава богу, тут их практически не бывает), связаться с соответствующими службами и сделать все, чтобы возможный сбой был устранен как можно быстрее. \

Возвращаемся в ЖВК — то есть жилой вахтовый комплекс, общежития для вахтовиков. Впрочем, общежитием в привычном понимании жилой комплекс трудно назвать. Номера — двухместные, со всеми удобствами, с интернетом и телевизором. В ЖВК есть свой медпункт (они есть на каждом месторождении кластера, конкретно на Ванкоре работают врач и два фельдшера). Медпункт — это, по сути, хорошая современная поликлиника. Здесь есть кабинеты первичного осмотра (при необходимости можно проконсультироваться дистанционно с врачами краевой больницы), процедурный, и рентген-кабинеты. В соседнем медпункте работает стоматология (для работников ее услуги, как и вся другая медпомошь, конечно же, бесплатны). В медпункте на ванкорском ЖВК есть и три стационарные палаты. Одна — для инфекционных больных, а два изолятора — реанимационные отделения в миниатюре, с современными аппаратами искусственного жизнеобеспечения и всем прочим, что должно быть в реанимации, чтобы помочь «тяжелому» больному до прибытия санавиации.

Медики рассказывают: эти две палаты были оборудованы чуть больше года назад, и в среднем раз в месяц сюда госпитализируют пациента. Причины госпитализации — инфаркт, инсульт, тяжелая пневмония. То, что с человеком может случиться где угодно: хоть на вахте, хоть на материке. Случаев на производстве, после которых людей пришлось бы сюда госпитализировать, к счастью, не было. Но в медпункте оборудован специальный склад, где находятся разного рода медицинские приспособления на случай экстренной ситуации. Это, например, вакуумный «кокон», в который помещается человек, получивший тяжелые травмы: так его легче транспортировать к месту оказания медпомощи. В ЖВК есть спортзал для игровых видов спорта (соревнования там проходят ежедневно) и несколько тренажерок, кафе, магазинчик, парикмахерская и, разумеется, столовая. К слову, когда я показала знакомым меню этой столовой (обед — это выбор из четырех салатов, трех супов, пяти вторых блюд, нескольких видов гарнира, бесконечной выпечки и напитков, цены — от 8 рублей (гарнир) до 45 (котлета из щуки), одной порции хватит на двоих) и меня спросили: «Это столовая только для ванкоровцев или дл всех?» — я не сразу поняла смысл вопроса. Дело в том, что «ванкоровцы» в данном случае и есть «все». На Ванкоре живут вахтовики. И других «местных» тут нет. Да, нефтяники помогают жителям поселков Туруханского района и Таймыра, находящихся в нескольких десятках километров от месторождения. Благодаря «РН-Ванкор» у коренных северян появились качественная медицинская помощь, связь, хорошие снегоходы, ГСМ без перебоев. Но сам Ванкор — это поселок только и исключительно вахтовиков. Наверное, это стоит еще раз подчеркнуть: ни один человек не живет здесь постоянно. Нефтяники и газовики, врачи, водители, охранники, повара, официанты, уборщицы и горничные, парикмахеры и тренеры в спортзале, руководители и рядовые сотрудники — все работают только вахтовым методом. Официально они трудоустроены в «РН-Ванкор», других структурных подразделениях «Роснефти», в подрядных организациях. Но по принципу «с девяти до пяти плюс два выходных в неделю» не работает никто. Люди приезжают на вахту на 28 дней (в некоторых случаях она длится несколько дольше), потом столько же времени проводят дома.

Да, тяжело. Но перевезти сюда, на север, семьи, детей — фактически означает построить для них целый город, чтобы люди могли в нем жить полноценно, учиться, работать, отдыхать, развлекаться. Построить с нуля. А это и практически невозможно, и вряд ли нужно. Люди приезжают сюда, чтобы делать конкретную работу. Уезжать домой и возвращаться снова. И причина этих возвращений — не только хорошие заработки. Север затягивает. После поездки на Ванкор мы это точно знаем. Фото и видео автора, архивные фото предоставлены пресс-службой «РН-Ванкор»