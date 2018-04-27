«АвтоВАЗ» за март 2017 года потерпел убытки в размере 2,8 миллиардов долларов. 

Компании по производству автомобилей «АвтоВАЗ» всё-таки удалось немного выйти из кризисного положения.
Дело в том, что ещё в прошлом году в марте месяце «АвтоВАЗ» потерпел огромные убытки в размере 2,8 миллиардов рублей. Наиболее логичная версия о причине сложившейся ситуации — это конечно низкая заинтересованность в транспорте среди населения. Сейчас ситуацию получилось немного стабилизировать и как сообщает пресс-служба этого предприятия, то за март этого года компании удалось заработать 609 миллионов рублей. На 29 процентов больше автомобилей было продано в России в сравнении с прошлым годом. Самыми продаваемыми автомобилями компании считаются модели: Lada Vesta, Granta и Largus. Производители говорят о том, что постараются увеличить объём производства, за счёт этого планируется выровнять бюджет.