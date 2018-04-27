Ещё
«АвтоВАЗ» за март 2017 года потерпел убытки в размере 2,8 миллиардов долларов.
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«АвтоВАЗ» за март 2017 года потерпел убытки в размере 2,8 миллиардов долларов. 

Car.ru 57 минут назад
Фото: Car.ru
Компании по производству автомобилей «АвтоВАЗ» всё-таки удалось немного выйти из кризисного положения.
Дело в том, что ещё в прошлом году в марте месяце «АвтоВАЗ» потерпел огромные убытки в размере 2,8 миллиардов рублей. Наиболее логичная версия о причине сложившейся ситуации — это конечно низкая заинтересованность в транспорте среди населения. Сейчас ситуацию получилось немного стабилизировать и как сообщает пресс-служба этого предприятия, то за март этого года компании удалось заработать 609 миллионов рублей. На 29 процентов больше автомобилей было продано в России в сравнении с прошлым годом. Самыми продаваемыми автомобилями компании считаются модели: Lada Vesta, Granta и Largus. Производители говорят о том, что постараются увеличить объём производства, за счёт этого планируется выровнять бюджет.
Car.ru: последние новости
В первом квартале АВТОВАЗ увеличил выручку на 41% “Автостат” назвал самые доходные по вырученым средствам автомодели на рынке автомобилей РФ В 2018 году в РФ системой оповещения ЭРА-ГЛОНАСС оснастят 3500000 автомобилей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1494
США отреагировали на встречу глав КНДР и Южной Кореи77
Госдеп составил список послушных стран105
В США предрекли смерть морской авиации России166
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство92
Видео
Опубликовано видео убийства главы движения «Ансар Алла»
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение