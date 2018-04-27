Ещё
Форекс — Курс NZD/USD вырос во время азиатских торгов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Форекс — Курс NZD/USD вырос во время азиатских торгов 

Investing.com Россия 57 минут назад
Новозеландский доллар вырос против доллара США в четверг.
На момент публикации данного материала NZD/USD торгуется на уровне 0,7064, прибавив 0,01%.
Мы полагаем, что поддержка теперь находится на отметке 0,7056, минимуме сегодняшних торгов, а сопротивлением, вероятно, выступит уровень 0,7223 — максимум понедельника.
Между тем новозеландский доллар вырос против австралийского доллара и снизился против евро. Пара AUD/NZD, потеряв 0,01%, достигла уровня 1,0696, а EUR/NZD, поднявшись на 0,001%, достигла отметки 1,7140.
Investing.com Россия: последние новости
Goldman Sachs повысила рейтинг Merck, создавшей лекарство от рака Фьючерсы на природный газ подорожали во время американской сессии Рынок акций Нидерландов закрылся падением, AEX снизился на 0,85%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1398
США отговаривали партнеров идти на брифинг России184
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство84
Россия совершила атаку по сирийским боевикам277
Трамп доложил о борьбе с «пагубным влиянием РФ»14
Видео
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение