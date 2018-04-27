Форекс — Курс NZD/USD вырос во время азиатских торгов

Новозеландский доллар вырос против доллара США в четверг.

На момент публикации данного материала NZD/USD торгуется на уровне 0,7064, прибавив 0,01%.

Мы полагаем, что поддержка теперь находится на отметке 0,7056, минимуме сегодняшних торгов, а сопротивлением, вероятно, выступит уровень 0,7223 — максимум понедельника.

Между тем новозеландский доллар вырос против австралийского доллара и снизился против евро. Пара AUD/NZD, потеряв 0,01%, достигла уровня 1,0696, а EUR/NZD, поднявшись на 0,001%, достигла отметки 1,7140.