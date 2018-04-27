«Русал» гневно отреагировал на сообщения западных СМИ

Информация о компании «Русал» , опубликованная информационными агентствами Bloomberg Reuters , основана на «дилетантских комментариях анонимных источников». Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании на странице в Facebook.

Информация агентств получена «от анонимных источников сомнительного качества», отмечается в сообщении.

«Вымысел подобных "источников" создает ложное представление о происходящем, в то время как компания в сложной ситуации сконцентрировала все ресурсы для поиска оптимальных решений в интересах клиентов, сотрудников, инвесторов и кредиторов», — подчеркнули в «Русале».

О каких публикациях идет речь, не поясняется. Распространяемые агентствами сведения «не имеют общего с действительностью» и наносят ущерб деловой репутации "Русала"». Компания «сохраняет за собой право использовать все юридические меры для защиты своей репутации», отметили в пресс-службе.

26 апреля Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что основной владелец «Русала», бизнесмен Олег Дерипаска , решил не идти на поводу США и не отказываться от контроля над российской компанией. Недавние послабления со стороны американских властей лишь вселили в него уверенность в верности стратегии, поэтому отказываться от своей доли в компании он не намерен, отмечает агентство.

Россия не спешит с ответом на санкции США в отношении «Русала», поскольку надеется, что европейские лидеры смогут убедить Вашингтон еще больше смягчить ограничительные меры, сообщил в тот же день Reuters.