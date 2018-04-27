Ещё
«Русал» гневно отреагировал на сообщения западных СМИ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Русал» гневно отреагировал на сообщения западных СМИ 

Lenta.ru 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Информация о компании «Русал», опубликованная информационными агентствами Bloomberg и Reuters, основана на «дилетантских комментариях анонимных источников». Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании на странице в Facebook.
Информация агентств получена «от анонимных источников сомнительного качества», отмечается в сообщении.
«Вымысел подобных "источников" создает ложное представление о происходящем, в то время как компания в сложной ситуации сконцентрировала все ресурсы для поиска оптимальных решений в интересах клиентов, сотрудников, инвесторов и кредиторов», — подчеркнули в «Русале».
О каких публикациях идет речь, не поясняется. Распространяемые агентствами сведения «не имеют общего с действительностью» и наносят ущерб деловой репутации "Русала"». Компания «сохраняет за собой право использовать все юридические меры для защиты своей репутации», отметили в пресс-службе.
26 апреля Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что основной владелец «Русала», бизнесмен Олег Дерипаска, решил не идти на поводу США и не отказываться от контроля над российской компанией. Недавние послабления со стороны американских властей лишь вселили в него уверенность в верности стратегии, поэтому отказываться от своей доли в компании он не намерен, отмечает агентство.
Россия не спешит с ответом на санкции США в отношении «Русала», поскольку надеется, что европейские лидеры смогут убедить Вашингтон еще больше смягчить ограничительные меры, сообщил в тот же день Reuters.
23 апреля Минфин США заявил, что готов снять санкции с российской компании, если Олег Дерипаска потеряет контроль над «Русалом».
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Майские законы отразятся на зарплатах россиян116
Россияне закупились подделками28
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1799
Морской авиации России предрекли смерть450
Роскомнадзор «закрыл» IP-адреса «ВКонтакте» и «Яндекса»67
Видео
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
03:04
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:43
«Кровавая Джина» возглавила ЦРУ
В мире Другое
02:45
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях
Политика
01:03
Морской авиации России предрекли смерть
Армия Оружие
00:59
Бузова опешила от хамства Распутиной
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение