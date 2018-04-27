Дело против бывшего совладельца «Росгосстраха» возбудили по заявлению руководства «ФК Открытие»

Лефортовский суд 18 апреля арестовал на два месяца Сергея Хачатурова, младшего брата бывшего предправления «Росгосстраха» Данила Хачатурова , сообщил в четверг адвокат Данила Хачатурова Алексей Мельников . Хачатурова-младшего подозревают в присвоении или растрате (ст. 160.4 УК), сообщил представитель суда. По словам адвоката, речь идет об активах компании, владевшей пакетом акций ОАО «Росгосстрах»: «Новый собственник считает, что ему чего-то недодали».

Компанию он не назвал, но сказал, что она участвовала в продаже «Росгосстраха» группе «Открытие». В конце 2016 г. Данил Хачатуров договорился обменять страховщика на долю в «ФК Открытие». Но в конце августа 2017 г. ЦБ забрал банк в Фонд консолидации банковского сектора — вместе со связанными с ним банками, пенсионными фондами и «Росгосстрахом».

Вне сделки остались «РГС жизнь» — ее Хачатуров продал своему другу Алхасу Сангулии — и «РГС медицина», принадлежащая кипрской RGS Asset Ltd, которую, по данным ЦБ на 28 апреля 2017 г., контролировал Сергей Хачатуров.

Мельников видит в уголовном деле и аресте Сергея Хачатурова желание группы лиц оспорить бизнес-договоренности, которые были достигнуты и реализованы принадлежавшей Сергею Хачатурову компанией в 2017 г.

Заявление в правоохранительные органы подало «новое руководство „Открытия“, говорят сотрудник правоохранительных органов и человек, близкий к одной из сторон спора (представитель СКР на звонок не ответил). В декабре 2017 г. банк возглавил Михаил Задорнов . Он и „ФК Открытие“ от комментариев отказались.

Задорнов возглавил совет директоров „Рогосстраха“ и сразу раскритиковал работу компании при Даниле Хачатурове: якобы менеджмент не ставил целью получение легальной прибыли, а в компании царило воровство. Хачатуров отвечал: чтобы украсть у самого себя, можно придумать более простой способ, чем положить на это 15 лет жизни и сотни миллиардов рублей. „ФК Открытие“ оказал „Росгосстраху“ финансовую помощь в 106 млрд руб., говорил гендиректор страховщика Николаус Фрай.

10 апреля зампред ЦБ Владимир Чистюхин (цитата по ТАСС ) заявил, что „те случаи, которые нам [ЦБ] казались подозрительными или связанными с нарушением закона, направлялись в правоохранительные органы“.

»Росгосстрах» не может комментировать действия правоохранительных органов в отношении Хачатурова, сказал представитель страховщика, но продолжит отстаивать свои позиции в Арбитражном суде Москвы , где находятся несколько исков к бывшим топ-менеджерам. Новое руководство «Росгосстраха» выявило сделки, свидетельствующие о выводе активов; нанесен существенный ущерб, «Росгосстрах» готовит новые иски, сообщил он.

«Я удивлен: никаких претензий к нам не было — ни судебных, ни досудебных», — сказал Данил Хачатуров «Ведомостям» . Суть претензий ему непонятна, все обязательства по сделке они с братом выполнили, «все проходило под контролем ЦБ».

ЦБ от комментариев отказался.

Данил Хачатуров сказал, что и сам побывал на допросе: «Я никуда не уеду, будем в судах доказывать свою невиновность».

Арест Сергея Хачатурова может быть инструментом давления на Данила Хачатурова, чтобы забрать страховщика жизни, сказал бывший топ-менеджер «Росгосстраха». Два человека, близких к «Росгосстраху», знают, что представители банка договаривались о выкупе «РГС жизни», но безуспешно. В компании порядка 100 млрд руб. резервов, объясняет интерес «ФК Открытие» один из них.

Во вторник сотрудники ФСБ проводили следственные действия в новом офисе «РГС жизни», рассказывал ее представитель, а недавно банки «ФК Открытие» прекратили продавать полисы «РГС жизни».