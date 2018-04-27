Ещё
Дело против бывшего совладельца «Росгосстраха» возбудили по заявлению руководства «ФК Открытие»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дело против бывшего совладельца «Росгосстраха» возбудили по заявлению руководства «ФК Открытие» 

Ведомости 29 минут назад
Фото: Ведомости
«ФК Открытие» начал преследование бывших владельцев «Росгосстраха»: по заявлению руководства банка возбуждено дело о растрате. Сергей Хачатуров арестован.
Лефортовский суд 18 апреля арестовал на два месяца Сергея Хачатурова, младшего брата бывшего предправления «Росгосстраха» Данила Хачатурова, сообщил в четверг адвокат Данила Хачатурова Алексей Мельников. Хачатурова-младшего подозревают в присвоении или растрате (ст. 160.4 УК), сообщил представитель суда. По словам адвоката, речь идет об активах компании, владевшей пакетом акций ОАО «Росгосстрах»: «Новый собственник считает, что ему чего-то недодали».
Компанию он не назвал, но сказал, что она участвовала в продаже «Росгосстраха» группе «Открытие». В конце 2016 г. Данил Хачатуров договорился обменять страховщика на долю в «ФК Открытие». Но в конце августа 2017 г. ЦБ забрал банк в Фонд консолидации банковского сектора — вместе со связанными с ним банками, пенсионными фондами и «Росгосстрахом».
Вне сделки остались «РГС жизнь» — ее Хачатуров продал своему другу Алхасу Сангулии — и «РГС медицина», принадлежащая кипрской RGS Asset Ltd, которую, по данным ЦБ на 28 апреля 2017 г., контролировал Сергей Хачатуров.
Мельников видит в уголовном деле и аресте Сергея Хачатурова желание группы лиц оспорить бизнес-договоренности, которые были достигнуты и реализованы принадлежавшей Сергею Хачатурову компанией в 2017 г.
Заявление в правоохранительные органы подало «новое руководство „Открытия“, говорят сотрудник правоохранительных органов и человек, близкий к одной из сторон спора (представитель СКР на звонок не ответил). В декабре 2017 г. банк возглавил Михаил Задорнов. Он и „ФК Открытие“ от комментариев отказались.
Задорнов возглавил совет директоров „Рогосстраха“ и сразу раскритиковал работу компании при Даниле Хачатурове: якобы менеджмент не ставил целью получение легальной прибыли, а в компании царило воровство. Хачатуров отвечал: чтобы украсть у самого себя, можно придумать более простой способ, чем положить на это 15 лет жизни и сотни миллиардов рублей. „ФК Открытие“ оказал „Росгосстраху“ финансовую помощь в 106 млрд руб., говорил гендиректор страховщика Николаус Фрай.
10 апреля зампред ЦБ Владимир Чистюхин (цитата по ТАСС) заявил, что „те случаи, которые нам [ЦБ] казались подозрительными или связанными с нарушением закона, направлялись в правоохранительные органы“.
»Росгосстрах» не может комментировать действия правоохранительных органов в отношении Хачатурова, сказал представитель страховщика, но продолжит отстаивать свои позиции в Арбитражном суде Москвы, где находятся несколько исков к бывшим топ-менеджерам. Новое руководство «Росгосстраха» выявило сделки, свидетельствующие о выводе активов; нанесен существенный ущерб, «Росгосстрах» готовит новые иски, сообщил он.
«Я удивлен: никаких претензий к нам не было — ни судебных, ни досудебных», — сказал Данил Хачатуров «Ведомостям». Суть претензий ему непонятна, все обязательства по сделке они с братом выполнили, «все проходило под контролем ЦБ».
ЦБ от комментариев отказался.
Данил Хачатуров сказал, что и сам побывал на допросе: «Я никуда не уеду, будем в судах доказывать свою невиновность».
Арест Сергея Хачатурова может быть инструментом давления на Данила Хачатурова, чтобы забрать страховщика жизни, сказал бывший топ-менеджер «Росгосстраха». Два человека, близких к «Росгосстраху», знают, что представители банка договаривались о выкупе «РГС жизни», но безуспешно. В компании порядка 100 млрд руб. резервов, объясняет интерес «ФК Открытие» один из них.
Во вторник сотрудники ФСБ проводили следственные действия в новом офисе «РГС жизни», рассказывал ее представитель, а недавно банки «ФК Открытие» прекратили продавать полисы «РГС жизни».
Договоры с этими банками действуют, их операционную деятельность компания не комментирует, сказал представитель «РГС жизни». В 2017 г. ее сборы составили 53,5 млрд руб., больше — только у «дочки» Сбербанка. —
В подготовке статьи участвовали Анастасия Корня и Алексей Никольский.
Ведомости: последние новости
Клиенты Райффайзенбанка не могут оплатить покупки и снять деньги в банкоматах «РЕСО-гарантия» объявила охоту на клиентов «Росгосстраха» Азиатско-Тихоокеанский банк не принимает вклады населения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия совершила атаку по сирийским боевикам257
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1283
Состояние Наргиз резко ухудшилось59
США отговаривали партнеров идти на брифинг России70
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство69
Новости партнеров
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение