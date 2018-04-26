Прибыльность нефтяных компаний России в 2017 году вернулась к уровню 2014 года

"Большинство российских нефтяных и газовых компаний получили выгоду от возросших цен [на нефть] и в 2017 году продемонстрировали EBITDA в долларовом выражении, аналогичную показателю 2014 года, когда средняя цена на нефть марки Urals достигала почти $100 за баррель, что примерно вдвое выше среднего уровня в $53 в 2017 году", — отмечают эксперты агентства.

Помимо роста цен на нефть, вызванного сделкой ОПЕК+, на прибыльность нефтяных компаний также повлияли сглаживающий эффект налогового режима в сфере добычи полезных ископаемых, а также девальвация рубля, указывается в обзоре.

При этом в аутсайдерах российского нефтегазового сектора оказался "Газпром" . Так, показатель EBITDA этой компании по итогам 2017 года оказался существенно ниже в сравнении с уровнем 2014 года, отчасти в связи с иной схемой налогообложения и отстающими темпами роста цен на газ, добавили в Fitch.

Что касается перспектив на 2018 год, в агентстве ожидают дальнейшего улучшения финансовых показателей нефтегазовых компаний России благодаря остающимся на высоком уровне котировкам нефти, а также относительно слабому рублю. При этом Fitch назвал маловероятной возможность повышения кредитных рейтингов данных компаний только на основании этих факторов.