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Ирак выдал 6 лицензий иностранным компаниям на разведку и бурение нефти и газа
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Ирак выдал 6 лицензий иностранным компаниям на разведку и бурение нефти и газа 

ИА Синьхуа 33 минуты назад
Об этом сегодня сообщило министерство нефти Ирака.
"Соревнование по торгам закончилось присуждением 6 лицензий иностранным компаниям", — заявил министр нефти Джаббар аль-Лаиби.
Как сообщило министерство нефти Ирака, нефтегазовая компания Crescent Petroleum из ОАЭ получила 3 лицензии на развитие двух месторождений: Килабат-Гумар и Хашим аль-Хмер-Инджана в восточной иракской провинции Дияла, а также на месторождение Худр-аль-Маа в южной провинции Басра.
Китайская компания Geo-Jade выиграла права на разработку месторождения Нафт Хана в провинции Дияла и Хувиеза в юго-восточной провинции Майсан.
Сегодняшний аукцион на разработку 11 месторождений — это 5-й аукцион в Ираке после открытия нефтегазового сектора Ирака для иностранных инвестиций в 2009 году. —0—
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