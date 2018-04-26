Ирак выдал 6 лицензий иностранным компаниям на разведку и бурение нефти и газа

Об этом сегодня сообщило министерство нефти Ирака

"Соревнование по торгам закончилось присуждением 6 лицензий иностранным компаниям", — заявил министр нефти Джаббар аль-Лаиби.

Как сообщило министерство нефти Ирака, нефтегазовая компания Crescent Petroleum из ОАЭ получила 3 лицензии на развитие двух месторождений: Килабат-Гумар и Хашим аль-Хмер-Инджана в восточной иракской провинции Дияла, а также на месторождение Худр-аль-Маа в южной провинции Басра

Китайская компания Geo-Jade выиграла права на разработку месторождения Нафт Хана в провинции Дияла и Хувиеза в юго-восточной провинции Майсан.

Сегодняшний аукцион на разработку 11 месторождений — это 5-й аукцион в Ираке после открытия нефтегазового сектора Ирака для иностранных инвестиций в 2009 году. —0—