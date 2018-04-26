Ведерников и Миллер обсудили инвестиционный проект на базе Псковской ГРЭС

Псковская губерния: последние новости

Сельхозпредприятия Псковской области по итогам двух месяцев 2018 года в плюсе на 1,5 млрд рублей

С 25 апреля в Пскове будет возобновлена подача тепловой энергии

Псковичи в 2017 году потратили на еду более 20 миллиардов рублей