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Ведерников и Миллер обсудили инвестиционный проект на базе Псковской ГРЭС
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Ведерников и Миллер обсудили инвестиционный проект на базе Псковской ГРЭС 

Псковская губерния 1 час назад
Председатель ПАО «Газпром» Алексей Миллер и врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников обсудили реализацию возможного инвестиционного проекта на базе Псковской ГРЭС в Дедовичском районе, об этом сообщает пресс-служба администрации региона. Ведерников рассказал Миллеру о двух вариантах решения вопроса после 2021 года. Один из них — использование площадки предприятия для создания новых производств. Ведерников рассказал главе «Газпрома» о предварительных договоренностях с инвесторами) ООО «КриомашГаз»), которые намерены построить на базе ГРЭС завод по производству сжиженного газа. Партнеры готовы инвестировать в проекты порядка 25 млрд рублей. Для реализации этих инвестпроектов бизнесменам нужны гарантии «Газпрома» о выделении после 2021 года необходимых лимитов на газ. Алексей Миллер идею проекта одобрил и предложил внимательно изучить её в рамках совместной рабочей группы. Первое заседание группы намечено на конец мая — начало июня. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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