Вексель с подвохом. ЦБ обвинил АТБ в создании финансовой пирамиды

В апреле Банк России обнаружил, что в отделениях Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) населению предлагаются векселя компании ООО «ФТК», связанной с проектами собственника банка Андрея Вдовина . Сама компания не имела денежного потока, в банке под нее были сформированы резервы на 100%, и она могла расплачиваться по выпущенным векселям исключительно при помощи выпуска новых. «Банк АТБ фактически управлял этой пирамидой, продавая людям векселя компании, задолженность которой перед самим собой признавал проблемной, практически безнадежной к погашению», — говорится в комментарии ЦБ, разосланном СМИ.

Всего векселей было выдано на 4,3 млрд рублей. Центробанк отмечает, что перспективы урегулирования ситуации с держателями векселей будут определяться по итогам расследования и изучения ситуации. На форумах в сети один из клиентов АТБ писал в марте, что банк предлагает векселя ООО «ФТК» под 12% годовых.

Пирамида от банкира

Этот случай похож на попытку регулятора усилить давление на собственников банка, поскольку создание пирамиды влечет за собой дополнительную ответственность, в том числе и уголовную, считает юрист компании «Линия права» Олег Бычков

Инвесторы, которые приобрели векселя ООО «ФТК», имеют право предъявить требования в рамках гражданских исков к лицам, которые будут признаны виновными в создании такой пирамиды, говорит Бычков. Однако многое зависит от обстоятельств и того, на каких условиях происходила продажа векселей банком, насколько детально были раскрыты риски и ограничена ответственность посредника, предлагавшего такие бумаги. Для начала же, скорее всего, потребуется дождаться решения суда о наличии состава преступления в действиях соответствующих лиц, объясняет процедуру юрист.

ЦБ в последние годы уделяет пристальное внимание проблеме псевдо-вкладов — разнообразных способов привлечения средств физических лиц, в том числе через «прием сбережений», продажу векселей с повышенными процентами, говорит партнер Nektorov, Saveliev & Partners Роман Макаров . В рамках борьбы с подобными способами заработка Банк России массово отзывает лицензии у страховых компаний третьего эшелона, которые страхуют возврат таких псевдо-вкладов у микрофинансовых организаций.

Макаров указывает, что надзорные меры ЦБ, как правило, не носят превентивного характера, и на момент прекращения нелегальных операций значительное число «вкладчиков» успевают разместить свои деньги. «Эффективность текущего надзора и скорость реагирования ЦБ, таким образом, вызывает много вопросов у рынка. В свою очередь, мегарегулятор указывает, что эффективный надзор возможен лишь в условиях радикально меньшего числа поднадзорных экономических агентов», — заключает юрист.

Что произошло

О санации АТБ (60-ое место в банковской системе России на 1 апреля) через ФКБС регулятор объявил ночью 26 апреля, за день до этого банк перестал принимать вклады населения. ЦБ объяснил свое решение отправить банк на оздоровление тем, что АТБ — одна из крупнейших и социально значимых региональных кредитных организаций Сибири и Дальнего Востока. «Банк осуществляет ведение пенсионных счетов и обслуживание компаний с государственным участием, в том числе в рамках зарплатных проектов, кредитование реального сектора экономики, в том числе значимых региональных заемщиков в сфере производства и передачи теплоэнергии, лесной промышленности, выполнения рейсов на самолетах в районах Крайнего Севера», — пояснили в ЦБ. В этой связи приостановка его деятельности имела бы негативные последствия.

Проблемы в АТБ начались после отзыва лицензии у дочернего банка М2М в декабре 2016 года. После этого Банк России дал ему время на создание резерва по межбанковскому кредиту М2М (в размере порядка 6,5 млрд рублей, по оценке «Ведомостей» ) и постановил снизить долю в банке одного из основных акционеров, Андрея Вдовина, до уровня менее 10%. В результате Вдовин, Алексей Масловский и Питер Хамбро , которые до этого контролировали через компании «ППФИН РЕГИОН» и «Техас Энтерпрайзис Лимитед» в общей сложности 67,58% банка, сократили свои доли в АТБ до 8,24%, однако состав новых акционеров также вызвал вопросы у ЦБ, писали «Ведомости».

Как заявили в ЦБ, банк завершил формирование 100% резервов по кредиту М2М незадолго до введения временной администрации. Также АТБ по согласованному с Банком России графику формировал резервы по кредитам и другим заемщикам, которые, по версии, регулятора, в свое время были использованы как канал вывода из банка денег для решения личных проблем Вдовина. Речь идет о таких структурах, как V. M. H. Y. Holdings Limited, ООО «ФТК», Saymon Corp BVI. По согласованию с Банком России АТБ также постепенно распродавал пакет акций Petropavlovsk PLC.