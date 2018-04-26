ЦБ обнаружил в Азиатско-Тихоокеанском банке «финансовую пирамиду» по продаже векселей

"Инспекционная проверка в ходе визуального наблюдения выявила организованную продажу населению векселей ООО «ФТК» в помещениях АТБ. Такие операции никак не отражаются в финансовой отчетности банка. На начало апреля 2018 года накопленная задолженность ООО «ФТК» по векселям достигла 4,3 млрд рублей", — сказали в пресс-службе.

В регуляторе отметили, что банку было запрещено наращивать кредитование ООО «ФТК», поскольку заемщик обладал всеми признаками неплатежеспособности и был связан с финансированием проектов собственника банка. «Под ранее образовавшуюся задолженность ООО „ФТК“ банком были сформированы резервы до уровня 100%. Компания ООО „ФТК“, не имея денежных поступлений, могла расплачиваться по ранее выпущенным векселям исключительно с помощью выпуска новых векселей — образовалась классическая „финансовая пирамида“. Банк АТБ фактически управлял этой пирамидой, продавая людям векселя компании, задолженность которой перед самим собой признавал проблемной, практически безнадежной к погашению», — добавили в пресс-службе.

В пресс-службе регулятора также отметили, что в конце 2016 года Банк России согласовал план самостоятельного восстановления банком финансовой устойчивости, «который АТБ достаточно последовательно реализовывал, зарабатывая ежегодно чистый операционный доход на сумму не менее 9 млрд рублей». Так, АТБ по согласованному с Банком России графику формировал резервы по кредитам другим заемщикам, которые в свое время были использованы как канал вывода из банка денег для решения личных проблем владельца банка Андрея Вдовина , среди таких крупнейших заемщиков были V. M. H. Y. Holdings Limited, ООО «ФТК», Saymon Corp BVI. По согласованию с Банком России АТБ также постепенно распродавал пакет акций Petropavlovsk PLC, уточнили в пресс— службе.

Азиатско-Тихоокеанский банк основан в 1992 году. По данным Банка России, АТБ занимает 60-е место по величине активов среди российских банков, его активы на 1 апреля составили 120 млрд рублей.