ЦБ обнаружил в Азиатско-Тихоокеанском банке «финансовую пирамиду» по продаже векселей 

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Банк России в ходе инспекционной проверки обнаружил в Азиатско-Тихоокеанском банке (АТБ) «финансовую пирамиду» по продаже населению векселей компании ООО «ФТК», задолженность которой на начало апреля по векселям достигла 4,3 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.
"Инспекционная проверка в ходе визуального наблюдения выявила организованную продажу населению векселей ООО «ФТК» в помещениях АТБ. Такие операции никак не отражаются в финансовой отчетности банка. На начало апреля 2018 года накопленная задолженность ООО «ФТК» по векселям достигла 4,3 млрд рублей", — сказали в пресс-службе.
В регуляторе отметили, что банку было запрещено наращивать кредитование ООО «ФТК», поскольку заемщик обладал всеми признаками неплатежеспособности и был связан с финансированием проектов собственника банка. «Под ранее образовавшуюся задолженность ООО „ФТК“ банком были сформированы резервы до уровня 100%. Компания ООО „ФТК“, не имея денежных поступлений, могла расплачиваться по ранее выпущенным векселям исключительно с помощью выпуска новых векселей — образовалась классическая „финансовая пирамида“. Банк АТБ фактически управлял этой пирамидой, продавая людям векселя компании, задолженность которой перед самим собой признавал проблемной, практически безнадежной к погашению», — добавили в пресс-службе.
В пресс-службе регулятора также отметили, что в конце 2016 года Банк России согласовал план самостоятельного восстановления банком финансовой устойчивости, «который АТБ достаточно последовательно реализовывал, зарабатывая ежегодно чистый операционный доход на сумму не менее 9 млрд рублей». Так, АТБ по согласованному с Банком России графику формировал резервы по кредитам другим заемщикам, которые в свое время были использованы как канал вывода из банка денег для решения личных проблем владельца банка Андрея Вдовина, среди таких крупнейших заемщиков были V. M. H. Y. Holdings Limited, ООО «ФТК», Saymon Corp BVI. По согласованию с Банком России АТБ также постепенно распродавал пакет акций Petropavlovsk PLC, уточнили в пресс— службе.
Азиатско-Тихоокеанский банк основан в 1992 году. По данным Банка России, АТБ занимает 60-е место по величине активов среди российских банков, его активы на 1 апреля составили 120 млрд рублей.