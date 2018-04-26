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«Газпром» выкупит долю Южной Осетии в СП «Газпром-Южная Осетия»
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«Газпром» выкупит долю Южной Осетии в СП «Газпром-Южная Осетия» 

Прайм 43 минуты назад
МОСКВА, 26 апр /ПРАЙМ/. "Газпром" выкупит долю Республики Южная Осетия в совместном предприятии «Газпром-Южная Осетия», следует из проекта соответствующего соглашения между правительством РФ и Южной Осетии. Соответствующий документ одобрен кабмином РФ и опубликован на официальном портале правовой информации.
Уточняется, что правительство Южной Осетии продаст «Газпрому» долю в 25% минус одна акция компании. Таким образом, доля «Газпрома» в компании составит 100%. Сумма сделки в проекте соглашения не указана.
Согласно условиям сделки, все имущество, права и интересы, находящиеся в государственной собственности Южной Осетии, используемые для транспортировки, распределения, хранения и реализации природного газа на территории региона, должны быть безвозмездно переданы в собственность СП «Газпром-Южная Осетия».
Кроем того, югоосетинская сторона обязуется обеспечить получение всех необходимых для компании лицензий и разрешений, требуемых по законодательству республики для осуществления деятельности, связанной с поставкой, транспортировкой, распределением и хранением газа на территории республики, а также строительством и эксплуатацией объектов инфраструктуры газового комплекса.
"Газпром", со своей стороны, обязуется обеспечить инвестиции в модернизацию и реконструкцию газовой инфраструктуры, принадлежащей компании «Газпром-Южная Осетия» в размере не менее 2 миллиардов рублей в течение пяти лет. Также из документа следует, что в течение двух лет после подписания соглашения стороны планируют разработать и согласовать методику, принцип и порядок расчета цены на газ, реализуемый жителям Южной Осетии.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минэнерго с участием МИДа провести переговоры с югоосетинской стороной и по достижении договоренности подписать указанное соглашение.
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