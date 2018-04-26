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Посол Италии и глава «Газпрома» обсудили сотрудничество в энергетике
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Посол Италии и глава «Газпрома» обсудили сотрудничество в энергетике 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Посол Италии в России Паскуале Терраччано сообщил, что на недавней встрече с Алексеем Миллером обсуждалось сотрудничество "Газпрома" и ряда итальянских энергетических компаний, а также цены на газ в Европе.
"Мы изучили большие возможности сотрудничества «Газпрома» и различных итальянских компаний, таких как Snam и Maire Tecnimont. Мы также поговорили о ценах на газ", — сказал посол в интервью итальянской газете Repubblica.
По словам дипломата, с развитием проекта «Северный поток-2» цены на газ на юге Европы могут оказаться выше, чем на севере, и тогда итальянские расходы в области энергетики могут вырасти.
"С «Северным потоком-2» существует риск, что цены на юге Европы будут выше, чем на севере континента, и Италия в таком случае столкнется с повышенными энергетическими расходами. Мы попросили модифицировать цены так, чтобы сохранить равенство условий для операторов энергетической сферы Европы. Сейчас идут переговоры", — отметил Терраччано.
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