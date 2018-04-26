Посол Италии и глава «Газпрома» обсудили сотрудничество в энергетике

"Мы изучили большие возможности сотрудничества «Газпрома» и различных итальянских компаний, таких как Snam и Maire Tecnimont. Мы также поговорили о ценах на газ", — сказал посол в интервью итальянской газете Repubblica.

По словам дипломата, с развитием проекта «Северный поток-2» цены на газ на юге Европы могут оказаться выше, чем на севере, и тогда итальянские расходы в области энергетики могут вырасти.

"С «Северным потоком-2» существует риск, что цены на юге Европы будут выше, чем на севере континента, и Италия в таком случае столкнется с повышенными энергетическими расходами. Мы попросили модифицировать цены так, чтобы сохранить равенство условий для операторов энергетической сферы Европы. Сейчас идут переговоры", — отметил Терраччано.