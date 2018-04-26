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HSBC и ФНС готовят мировое соглашение по иску о взыскании долга компании Браудера
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HSBC и ФНС готовят мировое соглашение по иску о взыскании долга компании Браудера 

Ведомости 1 час назад
Верховный суд России перенес на 7 мая рассмотрение дела о взыскании с российского подразделения банка HSBC 1,25 млрд руб. налогового долга бывшей компании Уильяма Браудера ООО «Дальняя степь», передает «Интерфакс».
В суде представители HSBC и конкурсный управляющий «Дальней степи» заявили о готовности сторон заключить мировое соглашение. Детали соглашения не раскрываются. Юристы банка ходатайствовали о рассмотрении иска в закрытом режиме, ссылаясь на коммерческую тайну. Они заявили в суде, что банк признал налоговый долг компании Браудера перед государством и обязались погасить их.
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