S&P понизило рейтинг Coca-Cola до «A+» с «AA-», прогноз стабильный

МОСКВА , 26 апр /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный корпоративный рейтинг крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков Coca-Cola Company до «A+» с «AA-», говорится в сообщении агентства.

S&P также понизило краткосрочный рейтинг компании до «A-1» с «A-1+», сообщается в релизе. Прогноз по рейтингам стабильный.

"Снижение рейтинга отражает наши ожидания относительно того, что леверидж компании будет выше, чем мы прогнозировали ранее", — сообщает S&P. Coca-Cola установила целевое значение соотношения долга и EBITDA на уровне 2,0x-2,5x, тогда как агентство ожидало показателя ниже или на уровне 2,0x, учитывая завершение рефранчайзинга в Северной Америке в 2017 году, отмечается в релизе.

Стабильный прогноз отражает ожидания агентства относительно роста свободного денежного потока Coca-Cola до 1 миллиарда долларов к 2019 году, поскольку компания продолжает повышать рентабельность операций, сокращать оборотный капитал и увеличивать дивиденды.

S&P может понизить рейтинг при более агрессивной финансовой политике компании и увеличении долга по финансированию новых приобретений. Повышение рейтинга Coca-Cola возможно в случае, если компания опустит целевой уровень левериджа ниже 2x.

Coca-Cola Company была основана в 1892 году, штаб-квартира находится в Атланте (штат Джорджия). Наиболее известные бренды компании — Coca-Cola, Fanta и Sprite. Всего компания насчитывает более 500 брендов. Включая партнеров по разливу, штат компании насчитывает более 700 тысяч человек.