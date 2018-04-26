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Заинтересованного в развитии АТБ инвестора пока нет, сообщили в Центробанке
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Заинтересованного в развитии АТБ инвестора пока нет, сообщили в Центробанке 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Реального инвестора, заинтересованного во вложении и развитии Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) в настоящее время нет, заявили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ.
"В настоящее время у банка отсутствует реальный инвестор, заинтересованный в дальнейшем вложении средств в кредитную организацию и ее развитии", — сказали в Банке России.
Банк России в четверг возложил функции временной администрации в АТБ на Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), при этом мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводился.
Азиатско-Тихоокеанский банк является одним из крупнейших и социально значимых региональных банков Сибири и Дальнего Востока. По данным ЦБ, АТБ занимает 60 место по величине активов среди российских банков с 120 миллиардами рублей по данным на 1 апреля 2018 года.
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