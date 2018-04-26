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Фора-Банк выдал первые транши по кредитной линии для «Техноспецсталь-Лизинга»
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Фора-Банк выдал первые транши по кредитной линии для «Техноспецсталь-Лизинга» 

Банки.ру 1 час назад
Фора-Банк в марте — апреле 2018 года выдал первые транши в рамках кредитного договора с компанией «Техноспецсталь-Лизинг». Об этом сообщили в банке, уточнив, что в начале года его петербургский филиал открыл компании кредитную линию в объеме 200 млн рублей сроком до 2022 года.
«Невозобновляемая кредитная линия для ООО «Техноспецсталь-Лизинг» открыта сроком на 48 месяцев под залог приобретаемого имущества. ООО «Техноспецсталь-Лизинг» — наш новый клиент, и мы рады начать сотрудничество на взаимовыгодных условиях», — комментирует управляющая филиалом Фора-Банка Наталия Яшева.
Полученные в рамках кредитного соглашения ресурсы лизинговая компания направит на финансирование проектов по приобретению оборудования, спецтехники и автотранспортных средств для передачи в лизинг, указано в сообщении. Поставщиками техники выступят ведущие российские и мировые производители и их дилеры, а клиентами станут строительные и производственные компании Северо-Запада, Урала и ряда других регионов России.
На сегодняшний день в рамках кредитного соглашения «Техноспецсталь-Лизинг» уже получил от банка три транша на сумму более 40 млн рублей (последний — в конце апреля). Для клиентов компании были приобретены спецтехника и оборудование, в частности гусеничный экскаватор Komatsu, асфальтоукладчик Vogele и центр обработки алюминиевого профиля.
«Привлеченные кредитные средства позволят нам значительно увеличить объем инвестиционных ресурсов, в которых так нуждаются клиенты компании, и диверсифицировать наш кредитный портфель… Рынок лизинга растет, и мы видим хорошие перспективы для дальнейшего роста», — отмечает генеральный директор ООО «Техноспецсталь-Лизинг» Татьяна Донченко.
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