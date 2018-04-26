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Центробанк взял на санацию АТБ из-за снижения его капитала более чем на 30%
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Центробанк взял на санацию АТБ из-за снижения его капитала более чем на 30% 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Банк России взял на санацию Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) из-за снижения капитала банка более чем на 30% при одновременном нарушении обязательных нормативов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
"Капитал АТБ снизился более чем на 30% при одновременном нарушении обязательных нормативов, что явилось основанием для осуществления мер по предупреждению банкротства банка и введению временной администрации по управлению банком", — отметил регулятор.
Окончательный размер дисбаланса и необходимый объем докапитализации будет определен по результатам оценки финансового состояния банка.
Банк России в четверг возложил функции временной администрации в АТБ на Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), при этом мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится.
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